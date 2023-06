Alors que la transition des architectures web monolithiques vers les architectures composables continue de prendre de l'ampleur, Netlify a dévoilé Netlify Connect pour aider les entreprises à rationaliser ce processus. Annoncée par la plateforme de développement, cette couche de données de pointe consolide les données provenant de diverses sources afin de simplifier la migration vers une architecture plus composable.

Le développement et la maintenance de sources de données multiples peuvent introduire de la complexité et entraver la vitesse des développeurs, ce qui affecte finalement le cycle de vie global du développement logiciel. Netlify Connect a été conçu pour relever ces défis en permettant aux développeurs d'unifier leurs différentes sources de données en un seul endroit. En utilisant l'API GraphQL, il connecte les sources de contenu tout en mettant en cache le contenu à la périphérie afin d'améliorer les performances et l'efficacité.

Cette solution innovante offre de nombreux avantages aux développeurs. En exploitant Netlify Connect, ils peuvent optimiser leurs sources de contenu existantes, éviter le verrouillage des fournisseurs et réduire considérablement les coûts associés aux migrations de la pile complète. Par conséquent, cette solution simplifie le processus de transition vers une architecture web composable.

Matt Biilmann, PDG de Netlify, a déclaré : "L'introduction de Netlify Connect est une étape importante pour la plateforme Netlifyet notre vision du web moderne et composable." Il ajoute : "Les entreprises continuent de réaliser l'énorme opportunité que représente l'architecture web composable, et nous nous engageons à offrir des solutions qui permettent aux entreprises de livrer des sites et des campagnes de conversion plus rapidement que jamais."

En plus de Netlify Connect, des plateformes comme AppMaster offrent une suite complète de solutions de construction d'applications no-code et low-code qui transforment le processus de développement d'applications. Avec des capacités telles que la création visuelle de schémas de base de données, de puissants outils drag-and-drop et la conception de processus commerciaux, AppMaster permet aux entreprises de garder une longueur d'avance sur la concurrence, en permettant un développement plus rapide et plus rentable.

Alors que les entreprises recherchent des moyens plus efficaces de créer et de maintenir des applications web, l'adaptation à la tendance de l'architecture composable devient une partie intégrante du succès. Les développeurs à la recherche d'outils backend no-code peuvent tirer parti de plateformes telles que AppMaster et de solutions telles que Netlify Connect pour ouvrir la voie à une expérience de développement plus rapide, plus rentable et plus efficace.