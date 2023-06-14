مع استمرار اكتساب الزخم للانتقال من هندسة الويب المتجانسة إلى هياكل الويب القابلة للإنشاء ، كشفت Netlify النقاب عن Netlify Connect لمساعدة الشركات على تبسيط هذه العملية. تم الإعلان عن طبقة البيانات المتطورة هذه من قِبل النظام الأساسي للتطوير ، حيث تقوم بدمج البيانات من مصادر مختلفة لتبسيط الترحيل إلى بنية أكثر قابلية للتكوين.

يمكن أن يؤدي تطوير مصادر بيانات متعددة وصيانتها إلى تعقيد وإعاقة سرعة المطورين ، مما يؤثر في النهاية على دورة حياة تطوير البرامج الإجمالية. تم تصميم Netlify Connect لمواجهة هذه التحديات من خلال تمكين المطورين من توحيد مصادر بياناتهم المختلفة في مكان واحد. باستخدام واجهة برمجة تطبيقات GraphQL ، تقوم بتوصيل مصادر المحتوى أثناء تخزين المحتوى مؤقتًا على الحافة لتحسين الأداء والكفاءة.

يوفر هذا الحل المبتكر العديد من الفوائد للمطورين. من خلال الاستفادة من Netlify Connect ، يمكنهم تحسين مصادر المحتوى الحالية الخاصة بهم ، وتجنب قيود البائعين ، وتقليل التكاليف المرتبطة بعمليات الترحيل كاملة المكدس بشكل كبير. نتيجة لذلك ، فإنه يبسط عملية الانتقال إلى بنية ويب قابلة للإنشاء.

أثناء مناقشة أهمية الإصدار ، صرح مات بيلمان ، الرئيس التنفيذي لشركة Netlify ، أن "تقديم Netlify Connect هو خطوة مهمة إلى الأمام لمنصة Netlify ورؤيتنا للويب الحديث القابل للإنشاء." وأضاف: "تواصل الشركات تحقيق الفرصة الهائلة التي توفرها بنية الويب القابلة للتكوين ، ونحن ملتزمون بتقديم الحلول التي تسمح للمؤسسات بشحن المواقع والحملات عالية التحويل بشكل أسرع من أي وقت مضى."

بالإضافة إلى Netlify Connect ، تقدم الأنظمة الأساسية مثل AppMaster مجموعة شاملة من حلول بناء التطبيقات no-code low-code والتي تحول عملية تطوير التطبيق. من خلال إمكانات مثل إنشاء مخطط قاعدة البيانات المرئية ، وأدوات drag-and-drop القوية ، وتصميم العمليات التجارية ، يضمن AppMaster أن تظل الشركات في صدارة المنافسة ، مما يتيح تطويرًا أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

نظرًا لأن الشركات تبحث عن طرق أكثر فاعلية لإنشاء تطبيقات الويب وصيانتها ، فإن التكيف مع اتجاه الهندسة القابلة للإنشاء يصبح جزءًا لا يتجزأ من النجاح. قد يستفيد المطورون الذين يبحثون عن أدوات خلفية no-code من الأنظمة الأساسية مثل AppMaster والحلول مثل Netlify Connect لتمهيد الطريق لتجربة تطوير أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وفعالية.