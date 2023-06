Nu de overgang van monolithische naar samengestelde webarchitecturen in een stroomversnelling blijft raken, heeft Netlify Netlify Connect onthuld om bedrijven te helpen dit proces te stroomlijnen. Deze geavanceerde datalaag, die is aangekondigd door het ontwikkelplatform, consolideert gegevens uit verschillende bronnen om de migratie naar een meer samenstelbare architectuur te vereenvoudigen.

Het ontwikkelen en onderhouden van meerdere gegevensbronnen kan complexiteit introduceren en de snelheid van ontwikkelaars belemmeren, wat uiteindelijk van invloed is op de totale levenscyclus van softwareontwikkeling. Netlify Connect is ontworpen om deze uitdagingen aan te pakken door ontwikkelaars in staat te stellen hun verschillende gegevensbronnen op één plaats samen te brengen. Door gebruik te maken van de GraphQL API verbindt het inhoudsbronnen terwijl de inhoud aan de rand wordt gecachet om de prestaties en efficiëntie te verbeteren.

Deze innovatieve oplossing biedt ontwikkelaars talloze voordelen. Door gebruik te maken van Netlify Connect kunnen ze hun bestaande contentbronnen optimaliseren, vendor lock-ins vermijden en de kosten die gepaard gaan met full-stack migraties aanzienlijk verlagen. Het resultaat is een vereenvoudiging van het overgangsproces naar een samenstelbare webarchitectuur.

Over het belang van de release zei Matt Biilmann, CEO van Netlify: "De introductie van Netlify Connect is een belangrijke stap voorwaarts voor Netlify's platform en onze visie op het moderne, composable web." Hij voegde er verder aan toe: "Ondernemingen blijven zich bewust van de enorme mogelijkheden die composable webarchitectuur biedt en wij zijn vastbesloten om oplossingen te bieden waarmee ondernemingen sneller dan ooit sites en campagnes met hogere conversie kunnen leveren."

Naast Netlify Connect bieden platforms zoals AppMaster een uitgebreide suite van no-code en low-code oplossingen voor het bouwen van applicaties die het app-ontwikkelingsproces transformeren. Met mogelijkheden zoals het visueel creëren van databaseschema's, krachtige drag-and-drop tools en het ontwerpen van bedrijfsprocessen, zorgt AppMaster ervoor dat bedrijven de concurrentie voor blijven en sneller en kostenefficiënter kunnen ontwikkelen.

Nu bedrijven op zoek zijn naar efficiëntere manieren om webapplicaties te maken en te onderhouden, wordt aanpassing aan de composable architecture trend een integraal onderdeel van succes. Ontwikkelaars die op zoek zijn naar no-code backend tools kunnen hun voordeel doen met platforms zoals AppMaster en oplossingen zoals Netlify Connect om de weg vrij te maken voor een snellere, meer kosteneffectieve en efficiënte ontwikkelervaring.