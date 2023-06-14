Monolitikten şekillendirilebilir web mimarilerine geçiş ivme kazanmaya devam ederken Netlify şirketlerin bu süreci kolaylaştırmasına yardımcı olmak için Netlify Connect tanıttı. Geliştirme platformu tarafından duyurulan bu son teknoloji veri katmanı, daha şekillendirilebilir bir mimariye geçişi basitleştirmek için çeşitli kaynaklardan gelen verileri birleştirir.

Birden çok veri kaynağının geliştirilmesi ve sürdürülmesi, karmaşıklığa neden olabilir ve geliştiricilerin hızını engelleyerek sonuçta genel yazılım geliştirme yaşam döngüsünü etkileyebilir. Netlify Connect geliştiricilerin farklı veri kaynaklarını tek bir yerde birleştirmelerini sağlayarak bu zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. GraphQL API'sini kullanarak, performansı ve verimliliği artırmak için içeriği Uçta önbelleğe alırken içerik kaynaklarını birbirine bağlar.

Bu yenilikçi çözüm, geliştiriciler için çok sayıda avantaj sağlar. Netlify Connect yararlanarak mevcut içerik kaynaklarını optimize edebilir, satıcı kilitlenmelerini önleyebilir ve tam yığın geçişlerle ilişkili maliyetleri önemli ölçüde azaltabilirler. Sonuç olarak, şekillendirilebilir bir web mimarisine geçiş sürecini basitleştirir.

Yayının önemini tartışan Netlify CEO'su Matt Biilmann, " Netlify Connect tanıtımı, Netlify platformu ve modern, şekillendirilebilir web vizyonumuz için ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır" dedi. Ayrıca, "Kuruluşlar, şekillendirilebilir web mimarisinin sunduğu büyük fırsatı fark etmeye devam ediyor ve biz de kuruluşların siteleri ve daha yüksek dönüşüm sağlayan kampanyaları her zamankinden daha hızlı göndermelerine olanak tanıyan çözümler sunmaya kararlıyız."

Netlify Connect'e ek olarak, AppMaster gibi platformlar, uygulama geliştirme sürecini dönüştüren kapsamlı bir no-code ve low-code uygulama oluşturma çözümleri paketi sunar. Görsel veritabanı şeması oluşturma, güçlü drag-and-drop araçları ve iş süreçleri tasarımı gibi yeteneklerle AppMaster, işletmelerin rekabette önde olmalarını sağlayarak daha hızlı ve daha uygun maliyetli geliştirme sağlar.

Şirketler, web uygulamalarını oluşturmanın ve sürdürmenin daha verimli yollarını ararken, şekillendirilebilir mimari trendine uyum sağlamak başarının ayrılmaz bir parçası haline geliyor. no-code arka uç araçları arayan geliştiriciler, daha hızlı, daha uygun maliyetli ve verimli bir geliştirme deneyiminin önünü açmak için AppMaster gibi platformlardan ve Netlify Connect gibi çözümlerden yararlanabilir.