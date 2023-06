Da der Übergang von monolithischen zu komponierbaren Web-Architekturen immer mehr an Fahrt gewinnt, hat Netlify Netlify Connect vorgestellt, um Unternehmen bei der Rationalisierung dieses Prozesses zu unterstützen. Diese von der Entwicklungsplattform angekündigte, hochmoderne Datenschicht konsolidiert Daten aus verschiedenen Quellen, um die Migration zu einer besser komponierbaren Architektur zu vereinfachen.

Die Entwicklung und Pflege mehrerer Datenquellen kann zu Komplexität führen und die Geschwindigkeit der Entwickler beeinträchtigen, was sich letztlich auf den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung auswirkt. Netlify Connect wurde entwickelt, um diese Herausforderungen zu bewältigen, indem es Entwicklern ermöglicht, ihre verschiedenen Datenquellen an einem Ort zu vereinen. Mithilfe der GraphQL-API werden Inhaltsquellen miteinander verbunden und Inhalte am Edge zwischengespeichert, um die Leistung und Effizienz zu verbessern.

Diese innovative Lösung bietet zahlreiche Vorteile für Entwickler. Durch die Nutzung von Netlify Connect können sie ihre bestehenden Content-Quellen optimieren, die Bindung an einen bestimmten Anbieter vermeiden und die mit Full-Stack-Migrationen verbundenen Kosten erheblich reduzieren. Dadurch wird der Übergang zu einer kompatiblen Web-Architektur vereinfacht.

Matt Biilmann, CEO von Netlify, erläutert die Bedeutung der neuen Version: "Die Einführung von Netlify Connect ist ein wichtiger Schritt nach vorne für die Plattform Netlifyund unsere Vision für das moderne, komponierbare Web." Er fügte hinzu: "Unternehmen erkennen immer mehr die enormen Möglichkeiten, die eine Composable Web-Architektur bietet, und wir sind bestrebt, Lösungen anzubieten, die es Unternehmen ermöglichen, Websites und Kampagnen mit höherer Konversionsrate schneller als je zuvor bereitzustellen."

Zusätzlich zu Netlify Connect bieten Plattformen wie AppMaster eine umfassende Suite von no-code und low-code Lösungen für die Erstellung von Anwendungen, die den Entwicklungsprozess von Apps verändern. Mit Funktionen wie der visuellen Erstellung von Datenbankschemata, leistungsstarken drag-and-drop -Tools und der Gestaltung von Geschäftsprozessen stellt AppMaster sicher, dass Unternehmen der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind und ermöglicht eine schnellere und kosteneffizientere Entwicklung.

Da Unternehmen nach effizienteren Möglichkeiten zur Erstellung und Wartung von Webanwendungen suchen, ist die Anpassung an den Trend zur Composable Architecture ein wesentlicher Faktor für den Erfolg. Entwickler, die nach no-code Backend-Tools suchen, können Plattformen wie AppMaster und Lösungen wie Netlify Connect nutzen, um den Weg für eine schnellere, kostengünstigere und effizientere Entwicklung zu ebnen.