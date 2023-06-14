Поскольку переход от монолитных к композитным веб-архитектурам продолжает набирать обороты, Netlify представил Netlify Connect, чтобы помочь компаниям упростить этот процесс. Объявленный платформой разработки, этот передовой слой данных консолидирует данные из различных источников для упрощения перехода к более композитной архитектуре.

Разработка и поддержка нескольких источников данных может усложнить и затруднить работу разработчиков, что в конечном итоге негативно сказывается на общем жизненном цикле разработки программного обеспечения. Netlify Connect был разработан для решения этих проблем, позволяя разработчикам объединить различные источники данных в одном месте. Используя GraphQL API, он соединяет источники контента и кэширует контент на границе для повышения производительности и эффективности.

Это инновационное решение обеспечивает многочисленные преимущества для разработчиков. Используя Netlify Connect, они могут оптимизировать существующие источники контента, избежать привязки к поставщикам и значительно сократить расходы, связанные с миграцией всего стека. В результате упрощается процесс перехода к композитной веб-архитектуре.

Говоря о значении этого релиза, Мэтт Билманн, генеральный директор Netlify, заявил: "Появление Netlify Connect - это важный шаг вперед для платформы Netlifyи нашего видения современного композитного веба". Он также добавил: "Предприятия продолжают осознавать огромные возможности, предоставляемые архитектурой композитного веба, и мы стремимся предложить решения, которые позволят предприятиям создавать сайты и кампании с более высокой конверсией быстрее, чем когда-либо прежде".

В дополнение к Netlify Connect такие платформы, как AppMaster, предлагают полный набор решений для создания приложений no-code и low-code, которые преобразуют процесс разработки приложений. Благодаря таким возможностям, как визуальное создание схем баз данных, мощные инструменты drag-and-drop и проектирование бизнес-процессов, AppMaster позволяет компаниям оставаться впереди конкурентов, обеспечивая более быструю и экономически эффективную разработку.

Поскольку компании ищут более эффективные способы создания и поддержки веб-приложений, адаптация к тенденции композитной архитектуры становится неотъемлемой частью успеха. Разработчики, ищущие бэкенд-инструменты no-code, могут воспользоваться такими платформами, как AppMaster, и такими решениями, как Netlify Connect, чтобы проложить путь к более быстрой, экономичной и эффективной разработке.