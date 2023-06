À medida que a transição de arquitecturas Web monolíticas para arquitecturas compostáveis continua a ganhar força, a Netlify revelou a Netlify Connect para ajudar as empresas a simplificar este processo. Anunciada pela plataforma de desenvolvimento, esta camada de dados de vanguarda consolida dados de várias fontes para simplificar a migração para uma arquitectura mais compósita.

O desenvolvimento e a manutenção de várias fontes de dados podem introduzir complexidade e impedir a velocidade dos programadores, afectando, em última análise, o ciclo de vida geral do desenvolvimento de software. O Netlify Connect foi concebido para enfrentar estes desafios, permitindo aos programadores unificar as suas diferentes fontes de dados num único local. Utilizando a API GraphQL, liga as fontes de conteúdo enquanto coloca o conteúdo em cache no Edge para melhorar o desempenho e a eficiência.

Esta solução inovadora proporciona inúmeras vantagens aos programadores. Ao tirar partido de Netlify Connect, podem optimizar as suas fontes de conteúdo existentes, evitar bloqueios de fornecedores e reduzir significativamente os custos associados às migrações de pilha completa. Como resultado, simplifica o processo de transição para uma arquitectura Web composta.

Discutindo a importância do lançamento, Matt Biilmann, CEO da Netlify, declarou: "A introdução da Netlify Connect é um importante passo em frente para a plataforma Netlifye para a nossa visão da Web moderna e flexível." Ele ainda acrescentou: "As empresas continuam a perceber a enorme oportunidade apresentada pela arquitetura web composta, e estamos empenhados em oferecer soluções que permitem que as empresas enviem sites e campanhas de maior conversão mais rápido do que nunca".

