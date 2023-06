Mentre la transizione da architetture web monolitiche a architetture web componibili continua a guadagnare slancio, Netlify ha presentato Netlify Connect per aiutare le aziende a semplificare questo processo. Annunciato dalla piattaforma di sviluppo, questo strato di dati all'avanguardia consolida i dati provenienti da varie fonti per semplificare la migrazione verso un'architettura più composita.

Lo sviluppo e la manutenzione di più fonti di dati possono introdurre complessità e ostacolare la velocità degli sviluppatori, incidendo in ultima analisi sul ciclo di vita complessivo dello sviluppo del software. Netlify Connect è stato progettato per affrontare queste sfide consentendo agli sviluppatori di unificare le diverse fonti di dati in un unico luogo. Utilizzando l'API GraphQL, collega le sorgenti di contenuti e ne esegue il caching nell'Edge per migliorare le prestazioni e l'efficienza.

Questa soluzione innovativa offre numerosi vantaggi agli sviluppatori. Sfruttando Netlify Connect, possono ottimizzare le fonti di contenuto esistenti, evitare i vendor lock-in e ridurre significativamente i costi associati alle migrazioni full-stack. Di conseguenza, semplifica il processo di transizione verso un'architettura web compostabile.

Per quanto riguarda l'importanza di questo rilascio, Matt Biilmann, CEO di Netlify, ha dichiarato: "L'introduzione di Netlify Connect è un importante passo avanti per la piattaforma di Netlifye per la nostra visione del web moderno e composito". Inoltre, ha aggiunto: "Le aziende continuano a rendersi conto delle enormi opportunità offerte dall'architettura web compostabile e noi ci impegniamo a offrire soluzioni che consentano alle imprese di realizzare siti e campagne a più alta conversione più velocemente che mai."

Oltre a Netlify Connect, piattaforme come AppMaster offrono una suite completa di soluzioni per la creazione di applicazioni no-code e low-code che trasformano il processo di sviluppo delle applicazioni. Grazie a funzionalità quali la creazione visiva di schemi di database, i potenti strumenti di drag-and-drop e la progettazione di processi aziendali, AppMaster garantisce alle aziende un vantaggio sulla concorrenza, consentendo uno sviluppo più rapido ed efficiente in termini di costi.

Poiché le aziende cercano modi più efficienti per creare e mantenere le applicazioni web, l'adattamento alla tendenza dell'architettura composita diventa parte integrante del successo. Gli sviluppatori alla ricerca di strumenti di backend no-code possono sfruttare piattaforme come AppMaster e soluzioni come Netlify Connect per aprire la strada a un'esperienza di sviluppo più rapida, economica ed efficiente.