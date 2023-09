Poe fusionne tous les chatbots IA en une seule application de bureau conviviale

Dans l'écosystème évolutif des chatbots IA, Poe, une idée originale de Quora, a déployé une variété de mises à niveau visant à amplifier les conversations des utilisateurs avec les robots IA. Un nouveau venu dans sa liste de produits est une application de bureau pour les utilisateurs Mac, permettant aux utilisateurs d'interagir facilement avec les chatbots IA.

Une mise à jour par courrier électronique adressée aux utilisateurs de Poe a révélé l'approche de niveau supérieur de la plateforme : faciliter plusieurs dialogues simultanés avec le même robot IA. En mettant la main sur le modèle Llama 2 presque open source de Meta, Poe a encore amplifié son infrastructure d'IA. Cela ne s'arrête pas là : la plateforme élabore également une stratégie pour introduire un niveau d'entreprise, permettant aux entreprises de superviser l'utilisation de la plateforme par leurs employés.

Partageant son point de vue, Adam D'Angelo, PDG de Quora et membre du conseil d'administration d' OpenAI, envisage un vaste paysage de robots IA dans un avenir proche. Il considère Poe comme une plateforme de fusion où les utilisateurs peuvent communiquer avec tous ces robots. D'Angelo a récemment partagé : "Je visualise une configuration similaire à celle du Web aujourd'hui, où la plupart des entreprises disposent d'un robot public." Pour accompagner ses utilisateurs, Poe propose un abonnement illimité à tous ses robots de plateforme au tarif mensuel de 19,99 $ ou à une somme annuelle de 200 $.

Au-delà de ses applications Web et mobiles, la nouvelle application Mac de Poe offre une offre exceptionnelle aux utilisateurs : une opportunité exclusive de chat en direct avec des robots similaires à ChatGPT-4 d'OpenAI et Claude d'Anthropic. Lors de l'annonce des mises à jour du produit le week-end, Poe a dévoilé trois robots supplémentaires pour donner accès au modèle Llama 2 de Meta.

En plus de la liste des mises à jour, la plate-forme Poe permet désormais de dialoguer simultanément avec le même bot, d'explorer des robots spécifiques à l'utilisateur et permet même une utilisation en japonais. Cette plate-forme de chatbot IA, également connue comme plate-forme de création de bots avec une API propriétaire, permettra aux développeurs d'ajuster la « température » des invites, permettant ainsi des réponses plus variées mais prévisibles à des valeurs élevées et des réponses plus cohérentes à des valeurs plus faibles.

L’ère numérique en constante évolution, dirigée par les innovations en matière d’IA, a vu la création de nombreux robots pour des rôles variés. Les dernières offres de Poe sont emblématiques de l'importance et du potentiel croissants des chatbots IA. En regroupant tous les chatbots sur une seule plateforme, Poe rationalise non seulement les conversations des utilisateurs avec les robots, mais amplifie également l'infrastructure d'IA pour de meilleures interactions, un peu comme les solutions proposées par des plateformes comme AppMaster .