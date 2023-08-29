Poe объединяет всех чат-ботов с искусственным интеллектом в одно удобное настольное приложение

В развивающейся экосистеме чат-ботов с искусственным интеллектом Poe, детище Quora, внедрило множество обновлений, направленных на улучшение взаимодействия пользователей с ботами с искусственным интеллектом. Новинкой в ​​списке продуктов является настольное приложение для пользователей Mac, позволяющее пользователям удобно взаимодействовать с чат-ботами с искусственным интеллектом.

Обновление по электронной почте, отправленное пользователям Poe, раскрыло подход платформы следующего уровня: облегчить несколько одновременных диалогов с одним и тем же ботом AI. Взяв в руки модель Meta Llama 2 с почти открытым исходным кодом, По еще больше расширил свою инфраструктуру искусственного интеллекта. На этом дело не заканчивается: платформа также разрабатывает стратегию внедрения корпоративного уровня, позволяющего компаниям контролировать использование платформы своими сотрудниками.

Делясь своими мыслями, Adam D'Angelo, генеральный директор Quora и член правления OpenAI, предвидит, что в ближайшем будущем появится обширный ландшафт ботов с искусственным интеллектом. Он рассматривает Poe как объединяющую платформу, где пользователи могут общаться со всеми этими ботами. Д'Анджело недавно поделился: «Я представляю себе ситуацию, аналогичную сегодняшней сети, где у большинства компаний есть общедоступные боты». Для поддержки своих пользователей Poe предлагает неограниченную подписку на все боты своей платформы по ежемесячной ставке 19,99 долларов США или по годовой сумме в 200 долларов США.

Помимо веб-приложений и мобильных приложений, новое Mac-приложение Poe предоставляет пользователям исключительное предложение — эксклюзивную возможность живого чата с ботами, похожими на ChatGPT-4 от OpenAI и Claude от Anthropic. После объявления об обновлениях продукта на выходных По представил трех дополнительных ботов, обеспечивающих доступ к модели Llama 2 от Meta.

В дополнение к списку обновлений платформа Poe теперь позволяет одновременно вести диалог с одним и тем же ботом, исследовать ботов для конкретных пользователей и даже позволяет использовать их на японском языке. Эта платформа чат-бота с искусственным интеллектом, также известная как платформа для создания ботов с собственным API, позволит разработчикам настраивать «температуру» подсказок, тем самым обеспечивая более разнообразные, но предсказуемые ответы при высоких значениях и более последовательные ответы при более низких значениях.

Постоянно развивающаяся цифровая эпоха, возглавляемая инновациями в области искусственного интеллекта, стала свидетелем создания множества ботов для различных ролей. Последние предложения По символизируют растущую важность и потенциал чат-ботов с искусственным интеллектом. Объединив всех чат-ботов на единой платформе, Poe не только оптимизирует общение пользователей с ботами, но и расширяет инфраструктуру искусственного интеллекта для лучшего взаимодействия, мало чем отличаясь от решений, предлагаемых такими платформами, как AppMaster .