في النظام البيئي المتطور لروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، كشف Poe، وهو من بنات أفكار Quora ، عن مجموعة متنوعة من الترقيات التي تهدف إلى تضخيم محادثات المستخدم مع روبوتات الذكاء الاصطناعي. الوافد الجديد إلى قائمة منتجاتها هو تطبيق سطح المكتب لمستخدمي Mac، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل بسهولة مع روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

كشف تحديث عبر البريد الإلكتروني لمستخدمي Poe عن نهج المستوى التالي للمنصة: تسهيل الحوارات المتزامنة المتعددة مع نفس روبوت الذكاء الاصطناعي. من خلال وضع يده على نموذج Llama مفتوح المصدر تقريبًا من Meta ، قام Poe بتضخيم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الخاصة به. ولا يتوقف الأمر هنا، حيث تعمل المنصة أيضًا على وضع إستراتيجيات لتقديم مستوى المؤسسة، مما يمكّن الشركات من الإشراف على استخدام المنصة من قبل موظفيها.

من خلال مشاركة رؤيته، يتصور Adam D'Angelo ، الرئيس التنفيذي لشركة Quora وعضو مجلس إدارة OpenAI ، مشهدًا موسعًا لروبوتات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. إنه ينظر إلى Poe على أنه منصة دمج حيث يمكن للمستخدمين التواصل مع كل هذه الروبوتات. شارك D'Angelo مؤخرًا: "أتصور إعدادًا مشابهًا لما هو عليه الويب اليوم، حيث تمتلك معظم الشركات روبوتًا عامًا." لدعم مستخدميها، تقدم Poe اشتراكًا غير محدود لجميع روبوتات النظام الأساسي الخاصة بها بمعدل شهري قدره 19.99 دولارًا أو مبلغًا سنويًا قدره 200 دولار.

بالإضافة إلى تطبيقات الويب والهواتف المحمولة، يوفر تطبيق Poe الجديد لنظام التشغيل Mac عرضًا استثنائيًا للمستخدمين - فرصة الدردشة المباشرة الحصرية مع الروبوتات المشابهة لـ ChatGPT-4 من OpenAI وAnthropic's Claude. عند الإعلان عن تحديثات المنتج في عطلة نهاية الأسبوع، كشف Poe عن ثلاثة روبوتات إضافية لتوفير الوصول إلى نموذج Meta's Llama 2.

إضافة إلى قائمة التحديثات، تسمح منصة Poe الآن بإجراء حوارات متزامنة مع نفس الروبوت، واستكشاف الروبوتات الخاصة بالمستخدم، بل وتسمح بالاستخدام باللغة اليابانية. منصة الدردشة الآلية هذه، المشهورة أيضًا كمنصة لإنشاء الروبوتات مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة، ستمكن المطورين من ضبط "درجة حرارة" المطالبات، وبالتالي تمكين ردود أكثر تنوعًا ولكن يمكن التنبؤ بها بقيم عالية واستجابات أكثر اتساقًا بقيم أقل.

شهد العصر الرقمي المتطور باستمرار والذي تقوده ابتكارات الذكاء الاصطناعي إنشاء العديد من الروبوتات لأدوار متنوعة. تمثل أحدث عروض بو رمزًا للأهمية والإمكانات المتزايدة لروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. من خلال دمج جميع روبوتات الدردشة في منصة واحدة، لا يعمل Poe على تبسيط محادثات المستخدم مع الروبوتات فحسب، بل يعمل أيضًا على تضخيم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من أجل تفاعلات أفضل، على عكس الحلول التي تقدمها منصات مثل AppMaster .