Poe vereint alle KI-Chatbots in einer benutzerfreundlichen Desktop-Anwendung

Im sich entwickelnden Ökosystem der KI-Chatbots hat Poe, eine Idee von Quora, eine Reihe von Upgrades entwickelt, die darauf abzielen, Benutzergespräche mit KI-Bots zu intensivieren. Ein Neuzugang in der Produktliste ist eine Desktop-App für Mac-Benutzer, die es Benutzern ermöglicht, bequem mit KI-Chatbots zu interagieren.

Ein E-Mail-Update an Poe-Benutzer enthüllte den Ansatz der Plattform auf der nächsten Ebene: die Erleichterung mehrerer gleichzeitiger Dialoge mit demselben KI-Bot. Poe hat die fast quelloffene Llama 2-Version von Meta in die Hand genommen und seine KI-Infrastruktur weiter ausgebaut. Das ist aber noch nicht alles – die Plattform plant auch die Einführung einer Unternehmensebene, die es Unternehmen ermöglichen soll, die Plattformnutzung durch ihre Mitarbeiter zu überwachen.

Adam D'Angelo, CEO von Quora und Vorstandsmitglied von OpenAI, teilt seine Erkenntnisse mit und stellt sich eine umfangreiche KI-Bot-Landschaft in naher Zukunft vor. Er betrachtet Poe als eine verschmelzende Plattform, auf der Benutzer mit all diesen Bots kommunizieren können. D'Angelo teilte kürzlich mit: „Ich stelle mir einen ähnlichen Aufbau vor wie im heutigen Web, wo die meisten Unternehmen einen öffentlichen Bot haben.“ Um seine Benutzer zu unterstützen, bietet Poe ein unbegrenztes Abonnement für alle seine Plattform-Bots zu einem monatlichen Preis von 19,99 $ oder einem jährlichen Betrag von 200 $ an.

Über seine Web- und Mobil-Apps hinaus bietet Poes neue Mac-Anwendung ein außergewöhnliches Angebot für Benutzer – exklusive Live-Chat-Möglichkeiten mit Bots, die ChatGPT-4 von OpenAI und Claude von Anthropic ähneln. Nach der Ankündigung von Produktaktualisierungen am Wochenende hat Poe drei zusätzliche Bots vorgestellt, die Zugriff auf Metas Llama 2-Modell ermöglichen.

Zusätzlich zur Liste der Updates ermöglicht die Poe Plattform jetzt gleichzeitige Dialoge mit demselben Bot, die Erkundung benutzerspezifischer Bots und ermöglicht sogar die Verwendung auf Japanisch. Diese KI-Chatbot-Plattform, die auch als Bot-Erstellungsplattform mit proprietärer API bekannt ist, wird es Entwicklern ermöglichen, die „Temperatur“ von Eingabeaufforderungen anzupassen und so vielfältigere und dennoch vorhersehbare Antworten bei hohen Werten und konsistentere Antworten bei niedrigeren Werten zu ermöglichen.

Im sich ständig weiterentwickelnden digitalen Zeitalter, angeführt von KI-Innovationen, wurden zahlreiche Bots für unterschiedliche Rollen entwickelt. Die neuesten Angebote von Poe sind ein Sinnbild für die wachsende Bedeutung und das wachsende Potenzial von KI-Chatbots. Durch die Zusammenführung aller Chatbots auf einer einzigen Plattform optimiert Poe nicht nur die Benutzergespräche mit Bots, sondern erweitert auch die KI-Infrastruktur für bessere Interaktionen, ähnlich wie Lösungen, die von Plattformen wie AppMaster angeboten werden.