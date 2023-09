Poe fonde tutti i chatbot AI in un'unica applicazione desktop facile da usare

Nell'ecosistema in evoluzione dei chatbot AI, Poe, nato da un'idea di Quora, ha implementato una serie di aggiornamenti volti ad amplificare le conversazioni degli utenti con i bot AI. Un nuovo arrivato nel suo elenco di prodotti è un'app desktop per utenti Mac, che consente agli utenti di interagire comodamente con i chatbot AI.

Un aggiornamento via email agli utenti di Poe ha rivelato l'approccio di livello successivo della piattaforma: facilitare più dialoghi simultanei con lo stesso bot AI. Dopo aver messo le mani sul modello quasi open source Llama 2 di Meta, Poe ha ulteriormente amplificato la sua infrastruttura AI. Ma non si ferma qui: la piattaforma sta anche elaborando una strategia per introdurre un livello aziendale, consentendo alle aziende di supervisionare l'utilizzo della piattaforma da parte dei propri dipendenti.

Condividendo la sua intuizione, Adam D'Angelo, CEO di Quora e membro del consiglio di amministrazione di OpenAI, prevede un vasto panorama di bot IA nel prossimo futuro. Considera Poe come una piattaforma di fusione in cui gli utenti possono comunicare con tutti questi robot. D'Angelo ha recentemente condiviso: "Immagino una configurazione simile a quella del web oggi, dove la maggior parte delle aziende dispone di un bot pubblico". Per supportare i propri utenti, Poe offre un abbonamento illimitato a tutti i bot della sua piattaforma a una tariffa mensile di 19,99 dollari o una somma annuale di 200 dollari.

Oltre alle sue app web e mobili, la nuova applicazione Mac di Poe offre un'offerta eccezionale per gli utenti: opportunità esclusive di chat dal vivo con bot simili a ChatGPT-4 di OpenAI e Claude di Anthropic. Dopo l'annuncio del fine settimana degli aggiornamenti del prodotto, Poe ha svelato tre robot aggiuntivi per fornire l'accesso al modello Llama 2 di Meta.

In aggiunta all'elenco degli aggiornamenti, la piattaforma Poe ora consente dialoghi simultanei con lo stesso bot, esplora bot specifici dell'utente e consente persino l'utilizzo in giapponese. Questa piattaforma di chatbot AI, famosa anche come piattaforma per la creazione di bot con un'API proprietaria, consentirà agli sviluppatori di ottimizzare la "temperatura" dei prompt, consentendo così risposte più varie ma prevedibili a valori elevati e risposte più coerenti a valori più bassi.

L’era digitale in continua evoluzione guidata dalle innovazioni dell’intelligenza artificiale ha visto la creazione di numerosi bot per ruoli diversi. Le ultime offerte di Poe sono emblematiche della crescente importanza e potenziale dei chatbot IA. Unendo tutti i chatbot su un'unica piattaforma, Poe non solo semplifica le conversazioni degli utenti con i bot, ma amplifica anche l'infrastruttura AI per interazioni migliori, non diversamente dalle soluzioni offerte da piattaforme come AppMaster .