Poe 将所有人工智能聊天机器人融合到一个用户友好的桌面应用程序中

在不断发展的人工智能聊天机器人生态系统中， Quora的创意 Poe 已经展开了各种升级，旨在扩大用户与人工智能机器人的对话。其产品列表中的一个新成员是一款面向 Mac 用户的桌面应用程序，允许用户方便地与人工智能聊天机器人互动。

发给 Poe 用户的电子邮件更新揭示了该平台的下一个级别的方法：促进与同一个人工智能机器人的多个并发对话。借助Meta的近乎开源的Llama 2模型，Poe进一步放大了其AI基础设施。事情并不止于此，该平台还计划引入企业级平台，使公司能够监督员工对平台的使用情况。

Quora 首席执行官兼OpenAI董事会成员Adam D'Angelo分享了他的见解，展望了不久的将来人工智能机器人的广阔前景。他将 Poe 视为一个合并平台，用户可以在其中与所有这些机器人进行交流。 D'Angelo 最近分享道：“我想象了与当今网络类似的设置，大多数公司都有一个公共机器人。”为了支持用户，Poe 为其所有平台机器人提供无限制订阅，每月费用为 19.99 美元，每年费用为 200 美元。

除了网络和移动应用程序之外，Poe 的新 Mac 应用程序还为用户提供了卓越的产品——与 OpenAI 的 ChatGPT-4 和 Anthropic 的 Claude 等机器人进行独家实时聊天的机会。在周末宣布产品更新后，Poe 又推出了三个机器人，以提供对 Meta 的 Llama 2 模型的访问。

添加到更新列表中的是， Poe平台现在允许与同一机器人同时对话、探索特定于用户的机器人，甚至允许在日语中使用。这个人工智能聊天机器人平台也以具有专有 API 的机器人创建平台而闻名，它将使开发人员能够调整提示的“温度”，从而在高值下实现更加多样化但可预测的回复，在较低值下实现更一致的响应。

由人工智能创新引领的不断发展的数字时代见证了无数具有不同角色的机器人的诞生。 Poe 的最新产品象征着人工智能聊天机器人日益增长的重要性和潜力。通过将所有聊天机器人合并到一个平台上，Poe 不仅简化了用户与机器人的对话，还增强了人工智能基础设施以实现更好的交互，这与AppMaster 等平台提供的解决方案不同。