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Poe, tüm Yapay Zeka Sohbet Robotlarını Kullanıcı Dostu Tek Bir Masaüstü Uygulamasında birleştiriyor

Ağu 29, 2023
Poe, tüm Yapay Zeka Sohbet Robotlarını Kullanıcı Dostu Tek Bir Masaüstü Uygulamasında birleştiriyor

Yapay zeka sohbet robotlarının gelişen ekosisteminde, Quora buluşu Poe, yapay zeka botlarıyla kullanıcı konuşmalarını güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli yükseltmeleri ortaya çıkardı. Ürün listesinin yeni katılımcısı, Mac kullanıcılarına yönelik bir masaüstü uygulamasıdır ve kullanıcıların yapay zeka sohbet robotlarıyla rahatça etkileşim kurmasına olanak tanır.

Poe kullanıcılarına gönderilen bir e-posta güncellemesi, platformun bir sonraki düzey yaklaşımını ortaya çıkardı: aynı yapay zeka botuyla birden fazla eşzamanlı diyaloğu kolaylaştırmak. Meta neredeyse açık kaynaklı Llama 2 modelini kullanan Poe, yapay zeka altyapısını daha da güçlendirdi. İş burada bitmiyor; platform aynı zamanda şirketlerin, çalışanlarının platform kullanımını denetlemesine olanak sağlayacak şekilde kurumsal düzeyde bir strateji de geliştiriyor.

Quora CEO'su ve OpenAI yönetim kurulu üyesi Adam D'Angelo, içgörüsünü paylaşarak yakın gelecekte geniş bir yapay zeka bot ortamı öngörüyor. Poe'yu kullanıcıların tüm bu botlarla iletişim kurabileceği birleştirici bir platform olarak görüyor. D'Angelo kısa süre önce şunları paylaştı: "Çoğu şirketin halka açık bir bota sahip olduğu günümüz web ortamına benzer bir kurulum hayal ediyorum." Poe, kullanıcılarını desteklemek için tüm platform botlarına aylık 19,99 ABD doları veya yıllık toplam 200 ABD doları tutarında sınırsız abonelik sunuyor.

Poe'nun yeni Mac uygulaması, web ve mobil uygulamalarının ötesinde kullanıcılara olağanüstü bir teklif sunuyor; OpenAI'nin ChatGPT-4'ü ve Anthropic'in Claude'una benzer botlarla özel canlı sohbet fırsatı. Hafta sonu ürün güncellemelerinin duyurulmasının ardından Poe, Meta'nın Llama 2 modeline erişim sağlayacak üç ek botu daha tanıttı.

Güncelleme listesine ek olarak Poe platformu artık aynı botla eşzamanlı diyaloglara izin veriyor, kullanıcıya özel botları keşfediyor ve hatta Japonca kullanıma bile izin veriyor. Aynı zamanda tescilli bir API'ye sahip bir bot oluşturma platformu olarak da bilinen bu AI sohbet robotu platformu, geliştiricilere istemlerin "sıcaklığını" ayarlama yetkisi verecek ve böylece yüksek değerlerde daha çeşitli ancak öngörülebilir yanıtlara ve daha düşük değerlerde daha tutarlı yanıtlara olanak tanıyacak.

Yapay zeka yeniliklerinin önderlik ettiği sürekli gelişen dijital çağ, çeşitli roller için çok sayıda botun yaratıldığına tanık oldu. Poe'nun en son teklifleri, yapay zeka sohbet robotlarının artan öneminin ve potansiyelinin simgesidir. Poe, tüm sohbet robotlarını tek bir platformda birleştirerek yalnızca kullanıcıların botlarla olan görüşmelerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda AppMaster gibi platformların sunduğu çözümlerden farklı olarak daha iyi etkileşimler için yapay zeka altyapısını da güçlendiriyor.

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