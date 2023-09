Poe funde todos os chatbots de IA em um aplicativo de desktop fácil de usar

No ecossistema em evolução dos chatbots de IA, Poe, uma ideia do Quora, desenvolveu uma variedade de atualizações destinadas a amplificar as conversas dos usuários com os bots de IA. Um novo participante em sua lista de produtos é um aplicativo de desktop para usuários de Mac, que permite aos usuários interagir de maneira conveniente com chatbots de IA.

Uma atualização por e-mail para usuários do Poe revelou a abordagem de próximo nível da plataforma: facilitar vários diálogos simultâneos com o mesmo bot de IA. Colocando as mãos no modelo Llama 2 de código aberto do Meta, Poe ampliou ainda mais sua infraestrutura de IA. Não para por aqui: a plataforma também está planejando estratégias para introduzir um nível empresarial, permitindo que as empresas supervisionem o uso da plataforma por seus funcionários.

Compartilhando sua visão, Adam D'Angelo, CEO da Quora e membro do conselho da OpenAI, prevê um cenário expansivo de bots de IA em um futuro próximo. Ele vê o Poe como uma plataforma de fusão onde os usuários podem se comunicar com todos esses bots. D'Angelo compartilhou recentemente: “Eu visualizo uma configuração semelhante à que a web é hoje, onde a maioria das empresas tem um bot público”. Para apoiar seus usuários, Poe está oferecendo uma assinatura ilimitada para todos os bots de sua plataforma a uma taxa mensal de US$ 19,99 ou uma quantia anual de US$ 200.

Além de seus aplicativos web e móveis, o novo aplicativo Mac de Poe oferece uma oferta excepcional para os usuários – oportunidade exclusiva de chat ao vivo com bots semelhantes ao ChatGPT-4 da OpenAI e Claude da Anthropic. Após o anúncio das atualizações do produto no fim de semana, Poe revelou três bots adicionais para fornecer acesso ao modelo Llama 2 da Meta.

Somando-se à lista de atualizações, a plataforma Poe agora permite diálogos simultâneos com o mesmo bot, explora bots específicos do usuário e ainda permite o uso em japonês. Esta plataforma de chatbot de IA, também famosa como plataforma de criação de bots com uma API proprietária, capacitará os desenvolvedores a ajustar a “temperatura” dos prompts, permitindo assim respostas mais variadas, porém previsíveis, em valores altos e respostas mais consistentes em valores mais baixos.

A era digital em constante evolução, liderada pelas inovações da IA, testemunhou a criação de vários bots para funções variadas. As últimas ofertas de Poe são emblemáticas da crescente importância e potencial dos chatbots de IA. Ao reunir todos os chatbots em uma única plataforma, Poe não apenas agiliza as conversas dos usuários com os bots, mas também amplifica a infraestrutura de IA para melhores interações, não muito diferente das soluções oferecidas por plataformas como AppMaster .