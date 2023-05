Payload, un fournisseur de systèmes de gestion de contenu (CMS) open-source sans tête, a annoncé qu'il avait obtenu un financement de démarrage de 4,7 millions de dollars. Le tour de table a été mené par Gradient Ventures, une société de Google spécialisée dans l'IA, avec des contributions importantes de MongoDB Ventures, Y Combinator, SV Angel, Grand Ventures et Exceptional Capital. De nombreux investisseurs providentiels ont également participé à ce tour de table.

Basée dans le Michigan, Payload se différencie de la plupart des outils CMS en se concentrant sur les besoins des développeurs. La plateforme a été lancée en 2021 et fondée par James Mikrut, CEO, Dan Ribbens, COO, et Elliot DeNolf, CTO. Les créateurs de Payload estiment que si les frameworks d'applications traditionnels fournissent aux développeurs les ressources nécessaires pour créer des backends, ils ne disposent souvent pas des interfaces utilisateur de type CMS requises pour une gestion efficace des applications et du contenu.

James Mikrut, PDG de Payload, explique : "Pour les développeurs, "système de gestion de contenu" est généralement un gros mot. [...] Nous ne sommes pas en concurrence avec Webflow ou Squarespace - nous allons plutôt donner aux ingénieurs talentueux un outil auquel ils peuvent faire confiance pour construire une infrastructure de contenu critique." Cette approche les a conduits à développer un CMS fortement axé sur les besoins des ingénieurs.

Au lieu de créer un CMS no-code, Payload a opté pour une approche qui ressemble davantage à un cadre qu'à un CMS sans tête. Les développeurs commencent par décrire leur configuration Payload en TypeScript. Le service génère ensuite une base de données Mongo, met en place des API REST et GraphQL, gère le stockage des fichiers, l'authentification et le contrôle d'accès, et crée l'interface d'administration. Le produit final est une interface utilisateur propre et minimaliste qui répond aux besoins des développeurs.

Payload en est actuellement à sa première semaine de lancement et a déjà publié la version 1.0 au début de cette année. Grâce à ce financement de démarrage, l'entreprise souhaite agrandir son équipe et favoriser l'investissement dans la communauté open-source qui entoure la plateforme. Il est également prévu de lancer Payload Cloud, un service géré conçu pour servir de base à la stratégie de monétisation de l'entreprise et de plaque tournante pour le déploiement des applications Payload.

Avec la popularité croissante des solutions low-code et no-code, telles que AppMaster ou Webflow, la volonté de Payload de s'adresser spécifiquement aux développeurs pourrait séduire les équipes d'ingénieurs à la recherche d'une solution plus personnalisable et plus conviviale pour les développeurs afin de construire et de gérer leurs infrastructures d'applications.