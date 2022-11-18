无头开源内容管理系统（CMS）供应商Payload日前宣布，它已获得470万美元的种子资金。本轮投资由谷歌专注于人工智能的Gradient Ventures领投，MongoDB Ventures、Y Combinator、SV Angel、Grand Ventures和Exceptional Capital也提供了大量捐款。众多天使投资人也参与了这一轮融资。

Payload位于密歇根州，通过关注开发者的需求，使自己与大多数CMS工具区别开来。该平台于2021年启动，由CEO James Mikrut、COO Dan Ribbens和CTO Elliot DeNolf创立。Payload的创建者认为，虽然传统的应用框架为开发者提供了构建后端资源，但它们往往缺乏有效的应用和内容管理所需的CMS式用户界面。

Payload的首席执行官James Mikrut解释说："对开发者来说，'内容管理系统'通常是一个脏话。[......]我们不是与Webflow 或Squarespace竞争--相反，我们要给有才华的工程师提供一个他们可以信赖的工具，以建立关键的内容基础设施"。这种方法导致他们开发了一个强烈关注工程师需求的CMS。

Payload没有创建一个no-code CMS，而是选择了一种更类似于框架的方法，而不是纯粹的无头CMS。开发人员首先在TypeScript中描述他们的Payload配置。然后服务会生成一个Mongo数据库，设置REST和GraphQL APIs，处理文件存储，管理认证和访问控制，并创建管理界面。最终产品是一个干净、简约的用户界面，迎合了开发者的需求。

目前，Payload正处于其第一个启动周，并在今年早些时候已经发布了1.0版本。通过种子资金，该公司旨在扩大其团队并促进对围绕该平台的开源社区的投资。还计划推出Payload Cloud，这是一项管理服务，旨在作为其货币化战略的核心和部署Payload应用程序的中心枢纽。

随着low-code 和no-code 解决方案的日益普及，如 AppMaster或Webflow ，Payload致力于满足开发人员的需求，这可能会吸引工程团队寻求更可定制的、对开发人员友好的解决方案来构建和管理他们的应用基础设施。