Payload, um provedor de sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) de código aberto sem cabeça, anunciou que garantiu US $ 4,7 milhões em financiamento inicial. A ronda de investimento foi liderada pela Gradient Ventures, focada em IA, da Google, com contribuições significativas da MongoDB Ventures, Y Combinator, SV Angel, Grand Ventures e Exceptional Capital. Vários investidores anjos também participaram na ronda de financiamento.

Com sede em Michigan, o Payload se diferencia da maioria das ferramentas CMS por se concentrar nas necessidades dos desenvolvedores. A plataforma foi inicializada em 2021 e fundada pelo CEO James Mikrut, COO Dan Ribbens e CTO Elliot DeNolf. Os criadores do Payload acreditam que, embora as estruturas de aplicativos tradicionais forneçam aos desenvolvedores os recursos para construir back-ends, muitas vezes eles não têm as interfaces de usuário no estilo CMS necessárias para um gerenciamento eficaz de aplicativos e conteúdo.

James Mikrut, CEO da Payload, explica: "Para os programadores, 'sistema de gestão de conteúdos' é normalmente um palavrão. [...] Não estamos a competir com Webflow ou Squarespace - em vez disso, vamos dar aos engenheiros talentosos uma ferramenta em que podem confiar para criar infra-estruturas de conteúdos essenciais." Esta abordagem levou-os a desenvolver um CMS com um forte enfoque nas necessidades dos engenheiros.

Em vez de criar um CMS no-code, a Payload optou por uma abordagem que se assemelha mais a uma estrutura do que a um CMS sem cabeça puro. Os programadores começam por descrever a sua configuração Payload em TypeScript. O serviço gera um banco de dados Mongo, configura APIs REST e GraphQL, lida com o armazenamento de arquivos, gerencia a autenticação e o controle de acesso e cria a interface de administração. O produto final é uma interface de utilizador limpa e minimalista que satisfaz as necessidades dos programadores.

A Payload está actualmente na sua primeira semana de lançamento e já lançou a versão 1.0 no início deste ano. Com o financiamento inicial, a empresa pretende expandir a sua equipa e promover o investimento na comunidade de código aberto que rodeia a plataforma. Estão também planeados planos para lançar o Payload Cloud, um serviço gerido concebido para servir de núcleo da sua estratégia de monetização e de plataforma central para a implementação de aplicações Payload.

Com a crescente popularidade das soluções low-code e no-code, como AppMaster ou Webflow, a dedicação da Payload em atender especificamente aos programadores pode atrair as equipas de engenharia que procuram uma solução mais personalizável e fácil de utilizar pelos programadores para criar e gerir as suas infra-estruturas de aplicações.