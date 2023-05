Payload, een leverancier van headless open-source content management systemen (CMS), heeft aangekondigd dat het 4,7 miljoen dollar aan startkapitaal heeft verworven. De investeringsronde werd geleid door Google's op AI gerichte Gradient Ventures, met aanzienlijke bijdragen van MongoDB Ventures, Y Combinator, SV Angel, Grand Ventures en Exceptional Capital. Ook tal van angel investeerders namen deel aan de financieringsronde.

Payload is gevestigd in Michigan en onderscheidt zich van de meeste CMS-tools door zich te richten op de behoeften van ontwikkelaars. Het platform werd in 2021 gebootstrapped en opgericht door CEO James Mikrut, COO Dan Ribbens en CTO Elliot DeNolf. De makers van Payload geloven dat terwijl traditionele app-frameworks ontwikkelaars voorzien van de middelen om backends te bouwen, ze vaak de CMS-achtige gebruikersinterfaces missen die nodig zijn voor effectief app- en contentmanagement.

James Mikrut, CEO van Payload, legt uit: "Voor ontwikkelaars is 'content management systeem' meestal een scheldwoord. [...] We concurreren niet met Webflow of Squarespace - we gaan getalenteerde ingenieurs eerder een tool geven waarop ze kunnen vertrouwen om kritieke inhoudsinfrastructuur te bouwen." Deze aanpak bracht hen ertoe een CMS te ontwikkelen met een sterke focus op de behoeften van ingenieurs.

In plaats van een no-code CMS te maken, heeft Payload gekozen voor een aanpak die meer lijkt op een framework dan op een puur headless CMS. Ontwikkelaars beginnen met het beschrijven van hun Payload-configuratie in TypeScript. De dienst genereert dan een Mongo database, zet REST en GraphQL API's op, zorgt voor bestandsopslag, beheert authenticatie en toegangscontrole, en creëert de admin UI. Het eindproduct is een schone, minimalistische gebruikersinterface die tegemoet komt aan de behoeften van ontwikkelaars.

Payload zit momenteel in zijn eerste lanceringsweek en heeft eerder dit jaar al versie 1.0 uitgebracht. Met de seed funding wil het bedrijf zijn team uitbreiden en investeren in de open-source gemeenschap rond het platform. Er zijn ook plannen om Payload Cloud te lanceren, een beheerde dienst die moet dienen als de kern van hun monetisatiestrategie en de centrale hub voor het inzetten van Payload-apps.

Met de groeiende populariteit van low-code en no-code oplossingen, zoals AppMaster of Webflow, kan Payload's toewijding aan de specifieke catering aan ontwikkelaars engineering teams aanspreken die op zoek zijn naar een meer aanpasbare, ontwikkelaarvriendelijke oplossing om hun app infrastructuren te bouwen en te beheren.