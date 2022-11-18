Başsız bir açık kaynak içerik yönetim sistemi (CMS) sağlayıcısı olan Payload, 4,7 milyon dolarlık başlangıç finansmanı elde ettiğini açıkladı. Yatırım turu, MongoDB Ventures, Y Combinator, SV Angel, Grand Ventures ve Exceptional Capital'in önemli katkılarıyla Google'ın yapay zeka odaklı Gradient Ventures tarafından yönetildi. Finansman turuna çok sayıda melek yatırımcı da katıldı.

Merkezi Michigan'da bulunan Payload, geliştiricilerin ihtiyaçlarına odaklanarak kendisini çoğu CMS aracından ayırıyor. Platform 2021'de önyüklendi ve CEO James Mikrut, COO Dan Ribbens ve CTO Elliot DeNolf tarafından kuruldu. Payload'ın yaratıcıları, geleneksel uygulama çerçevelerinin geliştiricilere arka uçlar oluşturmak için kaynaklar sağlasa da, etkili uygulama ve içerik yönetimi için gereken CMS tarzı kullanıcı arabirimlerinden genellikle yoksun olduğuna inanıyor.

Payload CEO'su James Mikrut, “Geliştiriciler için 'içerik yönetim sistemi' genellikle bir küfürdür. […] Webflow veya Squarespace ile rekabet etmiyoruz — bunun yerine, yetenekli mühendislere kritik içerik altyapısı oluşturmak için güvenebilecekleri bir araç vereceğiz.” Bu yaklaşım, mühendislerin ihtiyaçlarına güçlü bir şekilde odaklanan bir CMS geliştirmelerine yol açtı.

Payload no-code bir CMS oluşturmak yerine, tamamen kafasız bir CMS'den çok bir çerçeveye benzeyen bir yaklaşımı tercih etti. Geliştiriciler, TypeScript'teki Yük yapılandırmalarını tanımlayarak başlar. Hizmet daha sonra bir Mongo veritabanı oluşturur, REST ve GraphQL API'leri kurar, dosya depolamayı yönetir, kimlik doğrulamayı ve erişim kontrolünü yönetir ve yönetici kullanıcı arabirimini oluşturur. Nihai ürün, geliştiricilerin ihtiyaçlarını karşılayan temiz, minimalist bir kullanıcı arabirimidir.

Payload şu anda ilk lansman haftasında ve bu yılın başlarında 1.0 sürümünü yayınladı. Şirket, tohum finansmanı ile ekibini genişletmeyi ve platformu çevreleyen açık kaynak topluluğuna yatırım yapmayı hedefliyor. Ayrıca, para kazanma stratejilerinin temeli ve Payload uygulamalarını dağıtmak için merkezi merkez olarak hizmet etmek üzere tasarlanmış, yönetilen bir hizmet olan Payload Cloud'u başlatma planları da mevcuttur.

AppMaster veya Webflow gibi low-code ve no-code çözümlerin artan popülaritesi ile Payload'ın özellikle geliştiricilere yönelik hizmet sunma kararlılığı, uygulama altyapılarını oluşturmak ve yönetmek için daha özelleştirilebilir, geliştirici dostu bir çözüm arayan mühendislik ekiplerinin ilgisini çekebilir.