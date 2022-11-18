Payload, безголовая система управления контентом (CMS) с открытым исходным кодом, объявила о привлечении начального финансирования в размере 4,7 миллиона долларов США. Инвестиционный раунд возглавила компания Gradient Ventures, ориентированная на ИИ, при значительном участии MongoDB Ventures, Y Combinator, SV Angel, Grand Ventures и Exceptional Capital. В раунде финансирования также приняли участие многочисленные инвесторы-ангелы.

Компания Payload, расположенная в Мичигане, отличается от большинства инструментов CMS тем, что фокусируется на потребностях разработчиков. Платформа была основана в 2021 году генеральным директором Джеймсом Микрутом, операционным директором Дэном Риббенсом и техническим директором Эллиотом ДеНолфом. Создатели Payload считают, что, хотя традиционные платформы для приложений предоставляют разработчикам ресурсы для создания бэкендов, им часто не хватает пользовательских интерфейсов в стиле CMS, необходимых для эффективного управления приложениями и контентом.

Джеймс Микрут, генеральный директор Payload, объясняет: "Для разработчиков "система управления контентом" обычно является ругательным словом. [...] Мы не конкурируем с Webflow или Squarespace - скорее, мы собираемся дать талантливым инженерам инструмент, которому они могут доверять при создании критически важной инфраструктуры контента". Такой подход привел их к разработке CMS с сильной ориентацией на потребности инженеров.

Вместо создания no-code CMS, Payload выбрал подход, который больше напоминает фреймворк, чем чистую безголовую CMS. Разработчики начинают с описания конфигурации Payload на TypeScript. Затем сервис создает базу данных Mongo, настраивает API REST и GraphQL, обрабатывает файловое хранилище, управляет аутентификацией и контролем доступа, а также создает пользовательский интерфейс администратора. Конечным продуктом является чистый, минималистичный пользовательский интерфейс, отвечающий потребностям разработчиков.

В настоящее время Payload находится на первой неделе запуска и уже выпустила версию 1.0 в начале этого года. Благодаря начальному финансированию компания намерена расширить свою команду и способствовать инвестициям в сообщество разработчиков с открытым исходным кодом, окружающее платформу. Также планируется запуск Payload Cloud - управляемой услуги, которая станет основой стратегии монетизации и центральным узлом для развертывания приложений Payload.

Учитывая растущую популярность решений low-code и no-code, таких как. AppMaster или Webflow, стремление Payload обслуживать именно разработчиков может заинтересовать команды инженеров, ищущих более настраиваемое, удобное для разработчиков решение для создания и управления инфраструктурой приложений.