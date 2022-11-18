أعلن Payload ، وهو مزود نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر بدون رأس ، أنه حصل على 4.7 مليون دولار من التمويل الأولي. قادت الجولة الاستثمارية شركة Gradient Ventures التي تركز على الذكاء الاصطناعي من Google ، مع مساهمات كبيرة من MongoDB Ventures و Y Combinator و SV Angel و Grand Ventures و Exclusive Capital. كما شارك العديد من المستثمرين الملاك في جولة التمويل.

مقرها في ميشيغان ، Payload تميز نفسها عن معظم أدوات CMS من خلال التركيز على احتياجات المطورين. تم بدء تشغيل المنصة في عام 2021 وأسسها الرئيس التنفيذي جيمس ميكروت ، ومدير العمليات دان ريبينز ، ومدير التكنولوجيا إليوت دينولف. يعتقد منشئو Payload أنه على الرغم من أن أطر التطبيقات التقليدية توفر للمطورين الموارد اللازمة لإنشاء الخلفيات الخلفية ، إلا أنهم غالبًا ما يفتقرون إلى واجهات المستخدم على غرار CMS المطلوبة لإدارة فعالة للتطبيقات والمحتوى.

يوضح جيمس ميكروت ، الرئيس التنفيذي لشركة Payload ، "بالنسبة للمطورين ، عادةً ما تكون كلمة" نظام إدارة المحتوى "كلمة بذيئة. [...] نحن لا نتنافس مع Webflow أو Squarespace - بدلاً من ذلك ، سنمنح المهندسين الموهوبين أداة يمكنهم الوثوق بها لبناء بنية تحتية مهمة للمحتوى ". قادهم هذا النهج إلى تطوير CMS مع التركيز القوي على احتياجات المهندسين.

بدلاً من إنشاء CMS no-code ، اختارت Payload أسلوبًا يشبه إطار العمل أكثر من نظام CMS خالٍ من الرأس. يبدأ المطورون بوصف تكوين الحمولة في TypeScript. تقوم الخدمة بعد ذلك بإنشاء قاعدة بيانات Mongo ، وإعداد واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL ، ومعالجة تخزين الملفات ، وإدارة المصادقة والتحكم في الوصول ، وإنشاء واجهة المستخدم الإدارية. المنتج النهائي عبارة عن واجهة مستخدم نظيفة وبسيطة تلبي احتياجات المطورين.

Payload حاليًا في أسبوع إطلاقه الأول وقد أصدر بالفعل الإصدار 1.0 في وقت سابق من هذا العام. من خلال التمويل الأولي ، تهدف الشركة إلى توسيع فريقها وتعزيز الاستثمار في مجتمع المصادر المفتوحة المحيط بالمنصة. توجد خطط أيضًا لإطلاق Payload Cloud ، وهي خدمة مُدارة مصممة لتكون بمثابة جوهر إستراتيجية تحقيق الدخل والمحور المركزي لنشر تطبيقات Payload.

مع تزايد شعبية الحلول low-code no-code ، مثل AppMaster أو Webflow ، فإن تفاني Payload في تقديم الطعام للمطورين على وجه التحديد قد يروق للفرق الهندسية التي تبحث عن حل أكثر قابلية للتخصيص وملائم للمطورين لبناء وإدارة البنى التحتية للتطبيقات الخاصة بهم.