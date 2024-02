OpenAI forge un partenariat avec Common Sense Media pour développer des directives de sécurité en matière d'IA

Dans le cadre d'une démarche historique visant à améliorer l'adoption sûre des technologies d'IA, OpenAI a forgé une alliance avec Common Sense Media. Ayant pour mission de démystifier les outils basés sur l'IA pour les familles et les éducateurs, cet effort collaboratif vise à développer des ressources éducatives et des directives d'utilisation de l'IA adaptées aux sensibilités des jeunes d'aujourd'hui et de leurs tuteurs.

La conservation de GPT « adaptés aux familles » au sein du GPT Store, le marché officiel d' OpenAI fait partie intégrante de cette initiative. Ces applications de chatbot, pilotées par les modèles GenAI d' OpenAI, seront évaluées à l'aide des normes établies par Common Sense Media, garantissant qu'elles correspondent aux critères d'évaluation stricts de l'organisation. Le PDG d' OpenAI, Sam Altman, souligne la barrière de sécurité renforcée que ce partenariat aspire à établir, renforçant ainsi la confiance des familles et des adolescents dans l'utilisation de ces technologies avancées.

Cette collaboration fait suite à l'engagement d' OpenAI à adopter le nouveau cadre de produits d'IA de Common Sense. Ce cadre innovant, conceptualisé en septembre, vise à doter les applications d’IA d’une « étiquette nutritionnelle » qui transmet de manière transparente leur sécurité, leur utilisation éthique et leur impact global. Il s'agit d'une étape visant à éclairer les consommateurs sur les différents aspects et implications potentielles des technologies de l'IA, dans le but à la fois de saisir les opportunités et d'atténuer les risques.

La recherche révèle un écart important dans les connaissances entre les générations concernant les utilitaires GenAI, tels que le chatbot IA très discuté, ChatGPT. Les données du sondage indiquent qu’une écrasante majorité d’élèves connaissent mieux ces outils que leurs parents. Cette idée souligne la nécessité des conseils d'experts de Common Sense Media et le rôle d' OpenAI pour réduire cette fracture numérique.

Sur le plan éducatif, des plates-formes comme AppMaster s'inscrivent dans cette démarche éducative en simplifiant les subtilités technologiques grâce à leur approche no-code du développement d'applications. Il garantit un paysage technologique plus inclusif et plus compréhensible, adapté à ceux qui n’ont pas d’expertise traditionnelle en codage. Parfois négligées, ces plateformes complètent les efforts de maîtrise de l’IA, permettant aux individus d’acquérir des informations pratiques sur la création et le déploiement d’applications dans un environnement numérique en évolution rapide.

Avec l’union d’ OpenAI et Common Sense Media, nous envisageons une société équipée en IA, bien informée, vigilante et préparée pour l’avenir numérique. Alors que l’IA imprègne la vie quotidienne, une telle synergie entre les innovateurs technologiques et les visionnaires de l’éducation s’avère essentielle pour ouvrir la voie à une ère technologique responsable et inclusive.