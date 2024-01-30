OpenAI, Yapay Zeka Güvenlik Yönergelerini Geliştirmek İçin Common Sense Media ile Ortaklık Kuruyor

OpenAI AI teknolojilerinin güvenli bir şekilde benimsenmesini geliştirmeyi amaçlayan dönüm noktası niteliğinde bir hamleyle Common Sense Media ile bir ittifak kurdu. Aileler ve eğitimciler için yapay zeka destekli araçların gizemini çözme misyonuyla bu işbirlikçi çaba, günümüz gençliğinin ve onların velilerinin hassasiyetlerine uygun eğitim kaynakları ve yapay zeka kullanım kılavuzları geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu girişimin ayrılmaz bir parçası, OpenAI resmi pazarı olan GPT Mağazasında "aile dostu" GPT'lerin seçilmesidir. OpenAI GenAI modelleri tarafından desteklenen bu sohbet robotu uygulamaları, Common Sense Media tarafından belirlenen standartlar kullanılarak değerlendirilecek ve kuruluşun sıkı inceleme kriterlerine uyum sağlamaları sağlanacak. OpenAI CEO'su Sam Altman, bu ortaklığın oluşturmayı hedeflediği gelişmiş güvenlik bariyerinin, ailelerin ve gençlerin bu ileri teknolojileri kullanma konusundaki güvenini artırdığını vurguluyor.

Bu işbirliği, OpenAI Common Sense yeni oluşturulan yapay zeka ürün çerçevesini benimseme konusundaki kararlılığının hemen ardından ortaya çıkıyor. Eylül ayında kavramsallaştırılan bu yenilikçi çerçeve, yapay zeka uygulamalarının güvenliğini, etik kullanımını ve genel etkisini şeffaf bir şekilde aktaran bir "beslenme etiketi" ile donatmayı amaçlıyor. Bu, hem fırsatları yakalamak hem de riskleri azaltmak amacıyla tüketicileri yapay zeka teknolojilerinin çeşitli yönleri ve potansiyel sonuçları konusunda aydınlatmaya yönelik bir adımdır.

Araştırmalar, geniş çapta tartışılan AI sohbet robotu ChatGPT gibi GenAI hizmetlerine ilişkin nesiller arasında önemli bir bilgi açığı olduğunu ortaya koyuyor. Anket verileri, öğrencilerin ezici bir çoğunluğunun bu araçlara ebeveynlerden daha aşina olduğunu gösteriyor. Bu görüş, Common Sense Media uzman rehberliğine olan ihtiyacın ve OpenAI bu dijital uçurumun kapatılmasındaki rolünün altını çiziyor.

Eğitim cephesinde, AppMaster gibi platformlar, uygulama geliştirmeye yönelik no-code yaklaşımları aracılığıyla teknolojik karmaşıklıkları basitleştirerek bu eğitim çabasıyla örtüşmektedir. Geleneksel kodlama uzmanlığı olmayanlar için uygun, daha kapsayıcı ve anlaşılır bir teknoloji ortamı sağlar. Bazen gözden kaçan bu tür platformlar, yapay zeka okuryazarlığı çabalarını tamamlayarak bireylerin hızla gelişen dijital ortamda uygulama oluşturma ve devreye alma konusunda pratik içgörüler kazanmasını sağlar.

OpenAI ve Common Sense Media birleşimiyle, bilgili, uyanık ve dijital geleceğe hazır, yapay zeka donanımlı bir toplum hayal ediliyor. Yapay zeka günlük yaşamın dokusuna nüfuz ederken, teknoloji yenilikçileri ve eğitim vizyonerleri arasındaki bu sinerji, sorumlu ve kapsayıcı bir teknolojik çağın başlatılmasında kritik öneme sahiptir.