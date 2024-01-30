OpenAI заключила альянс с Common Sense Media, сделав знаковый шаг, направленный на повышение безопасности внедрения технологий искусственного интеллекта. Целью этого совместного проекта является демистификация инструментов искусственного интеллекта для семей и педагогов, а также разработка образовательных ресурсов и руководств по использованию искусственного интеллекта, отвечающих чувствам современной молодежи и их опекунов.

Неотъемлемой частью этой инициативы является курирование «семейных» GPT в GPT Store, официальной торговой площадке OpenAI. Эти приложения чат-ботов, основанные на моделях GenAI OpenAI, будут оцениваться с использованием стандартов, установленных Common Sense Media, гарантируя их соответствие строгим критериям проверки организации. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подчеркивает, что это партнерство стремится создать повышенный барьер безопасности, повышая доверие семей и подростков к использованию этих передовых технологий.

Это сотрудничество возникло вслед за стремлением OpenAI внедрить недавно созданную структуру продуктов искусственного интеллекта Common Sense. Эта инновационная концепция, концептуализированная в сентябре, направлена ​​на то, чтобы снабдить приложения искусственного интеллекта «маркировкой о пищевой ценности», которая прозрачно сообщает об их безопасности, этичном использовании и общем воздействии. Это шаг к информированию потребителей о различных аспектах и ​​потенциальных последствиях технологий искусственного интеллекта с целью как использования возможностей, так и снижения рисков.

Исследования показывают значительный разрыв в знаниях между поколениями в отношении утилит GenAI, таких как широко обсуждаемый чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Данные опроса показывают, что подавляющее большинство школьников знакомы с этими инструментами лучше, чем родители. Это понимание подчеркивает необходимость экспертного руководства Common Sense Media и роль OpenAI в преодолении этого цифрового разрыва.

Что касается образования, такие платформы, как AppMaster резонируют с этой образовательной инициативой, упрощая технологические тонкости благодаря своему подходу к разработке приложений no-code. Это обеспечивает более инклюзивный и понятный технологический ландшафт, подходящий для тех, у кого нет традиционных знаний в области кодирования. Такие платформы, которые иногда упускают из виду, дополняют усилия по повышению грамотности в области искусственного интеллекта, позволяя людям получить практическую информацию о создании и развертывании приложений в быстро развивающейся цифровой среде.

Благодаря союзу OpenAI и Common Sense Media создается общество, оснащенное искусственным интеллектом — знающее, бдительное и готовое к цифровому будущему. Поскольку ИИ проникает в ткань повседневной жизни, такая синергия между технологическими новаторами и провидцами в области образования оказывается решающей для вступления в ответственную и инклюзивную технологическую эпоху.