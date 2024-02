OpenAI smeedt partnerschap met Common Sense Media om AI-veiligheidsrichtlijnen te ontwikkelen

In een baanbrekende stap die tot doel heeft de veilige adoptie van AI-technologieën te verbeteren, heeft OpenAI een alliantie gesmeed met Common Sense Media. Met een missie om door AI aangedreven hulpmiddelen voor gezinnen en opvoeders te demystificeren, probeert deze gezamenlijke inspanning educatieve hulpmiddelen en richtlijnen voor het gebruik van AI te ontwikkelen die zijn afgestemd op de gevoeligheden van de hedendaagse jeugd en hun voogden.

Een integraal onderdeel van dit initiatief is het beheer van ‘gezinsvriendelijke’ GPT’s binnen de GPT Store, de officiële marktplaats van OpenAI. Deze chatbotapplicaties, aangestuurd door de GenAI-modellen van OpenAI, zullen worden beoordeeld aan de hand van de normen van Common Sense Media, zodat ze in lijn zijn met de strenge beoordelingscriteria van de organisatie. CEO van OpenAI, Sam Altman, benadrukt de grotere veiligheidsbarrière die dit partnerschap wil creëren, waardoor het vertrouwen van gezinnen en tieners in het gebruik van deze geavanceerde technologieën wordt vergroot.

Deze samenwerking komt voort uit de toewijding van OpenAI om het nieuw opgerichte AI-productraamwerk van Common Sense te omarmen. Dit innovatieve raamwerk, dat in september werd geconceptualiseerd, streeft ernaar AI-apps uit te rusten met een ‘voedingslabel’ dat op transparante wijze hun veiligheid, ethisch gebruik en algehele impact weergeeft. Het is een stap in de richting van het informeren van consumenten over de verschillende aspecten en potentiële implicaties van AI-technologieën, met als doel zowel kansen te benutten als risico's te beperken.

Uit onderzoek blijkt dat er een aanzienlijke kenniskloof bestaat tussen generaties met betrekking tot GenAI-hulpprogramma's, zoals de veelbesproken AI-chatbot ChatGPT. Uit enquêtegegevens blijkt dat een overweldigende meerderheid van de leerlingen beter bekend is met deze hulpmiddelen dan ouders. Dit inzicht onderstreept de noodzaak van de deskundige begeleiding van Common Sense Media en de rol van OpenAI bij het overbruggen van deze digitale kloof.

Op het gebied van onderwijs resoneren platforms als AppMaster met dit educatieve streven door technologische complexiteiten te vereenvoudigen via hun no-code aanpak van applicatieontwikkeling. Het zorgt voor een meer inclusief en begrijpelijker technologielandschap, geschikt voor mensen zonder traditionele codeerexpertise. Dergelijke platforms worden soms over het hoofd gezien en vormen een aanvulling op de inspanningen op het gebied van AI-geletterdheid, waardoor individuen praktische inzichten kunnen verwerven in het creëren en implementeren van applicaties in een snel evoluerende digitale omgeving.

Met de unie van OpenAI en Common Sense Media wordt een samenleving voorzien die is uitgerust met AI: goed geïnformeerd, waakzaam en klaar voor de digitale toekomst. Nu AI de structuur van het dagelijks leven doordringt, blijkt een dergelijke synergie tussen technische vernieuwers en onderwijsvisionairen van cruciaal belang voor het inluiden van een verantwoordelijk en inclusief technologisch tijdperk.