OpenAI与Common Sense Media结成联盟，这是一项旨在增强人工智能技术安全采用的里程碑式举措。这项合作的使命是为家庭和教育工作者揭开人工智能驱动工具的神秘面纱，旨在开发适合当今年轻人及其监护人情感的教育资源和人工智能使用指南。

该计划的一个组成部分是在OpenAI的官方市场 GPT 商店中策划“适合家庭”的 GPT。这些由OpenAI的 GenAI 模型驱动的聊天机器人应用程序将使用Common Sense Media制定的标准进行评估，确保它们符合该组织严格的审查标准。 OpenAI首席执行官 Sam Altman 强调，此次合作希望建立更强的安全屏障，增强家庭和青少年对使用这些先进技术的信任。

此次合作是在OpenAI承诺采用Common Sense新建立的人工智能产品框架之后出现的。这一创新框架于 9 月份概念化，致力于为人工智能应用程序配备“营养标签”，透明地传达其安全性、道德使用和整体影响。这是向消费者展示人工智能技术的各个方面和潜在影响迈出的一步，目的是抓住机遇并降低风险。

研究表明，各代人之间在 GenAI 实用程序方面存在显着的知识差距，例如广泛讨论的人工智能聊天机器人 ChatGPT。民意调查数据表明，绝大多数学生比家长更熟悉这些工具。这一见解强调了Common Sense Media专家指导的必要性以及OpenAI在弥合数字鸿沟方面的作用。

在教育方面，像AppMaster这样的平台通过其no-code应用程序开发方法简化了技术复杂性，从而与教育事业产生了共鸣。它确保了更具包容性和易于理解的技术环境，适合那些没有传统编码专业知识的人。有时被忽视的是，此类平台补充了人工智能素养工作，使个人能够在快速发展的数字环境中获得有关应用程序创建和部署的实用见解。

随着OpenAI和Common Sense Media的结合，我们所设想的是一个配备人工智能的社会——知识渊博、保持警惕并为数字未来做好准备。随着人工智能渗透到日常生活中，技术创新者和教育梦想家之间的这种协同对于迎来一个负责任和包容性的技术时代至关重要。