تعقد OpenAI شراكة مع Common Sense Media لتطوير إرشادات سلامة الذكاء الاصطناعي

في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز التبني الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، قامت OpenAI بتشكيل تحالف مع Common Sense Media. من خلال مهمة إزالة الغموض عن الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للعائلات والمعلمين، يسعى هذا الجهد التعاوني إلى تطوير الموارد التعليمية وإرشادات استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع حساسيات شباب اليوم وأولياء أمورهم.

يعد تنظيم GPTs "المناسب للعائلة" جزءًا لا يتجزأ من هذه المبادرة داخل متجر GPT، وهو السوق الرسمي لـ OpenAI. سيتم تقييم تطبيقات chatbot هذه، المدفوعة بنماذج GenAI الخاصة بـ OpenAI ، باستخدام المعايير التي وضعتها Common Sense Media ، مما يضمن توافقها مع معايير المراجعة الصارمة للمؤسسة. يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، سام ألتمان، على حاجز الأمان المعزز الذي تطمح هذه الشراكة إلى إنشائه، وتعزيز ثقة الأسرة والمراهقين في استخدام هذه التقنيات المتقدمة.

ويأتي هذا التعاون في أعقاب التزام OpenAI بتبني إطار عمل منتج الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه حديثًا لشركة Common Sense. ويسعى هذا الإطار المبتكر، الذي تم تصوره في سبتمبر، إلى تزويد تطبيقات الذكاء الاصطناعي "ببطاقة غذائية" تنقل بشفافية سلامتها، واستخدامها الأخلاقي، وتأثيرها الإجمالي. إنها خطوة نحو تنوير المستهلكين حول الجوانب المختلفة والآثار المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف اغتنام الفرص وتخفيف المخاطر.

تكشف الأبحاث عن وجود فجوة معرفية كبيرة بين الأجيال فيما يتعلق بأدوات مساعدة GenAI، مثل Chatbot الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي نوقش على نطاق واسع، ChatGPT. تشير بيانات الاستطلاع إلى أن الغالبية العظمى من الطلاب أكثر دراية بهذه الأدوات من أولياء الأمور. تؤكد هذه الرؤية على ضرورة توجيه الخبراء من Common Sense Media ودور OpenAI في سد هذه الفجوة الرقمية.

على جبهة التعليم، تتوافق منصات مثل AppMaster مع هذا المسعى التعليمي من خلال تبسيط التعقيدات التكنولوجية من خلال نهجها no-code في تطوير التطبيقات. فهو يضمن مشهدًا تقنيًا أكثر شمولاً وقابلية للفهم، ومناسبًا لأولئك الذين ليس لديهم خبرة تقليدية في البرمجة. يتم التغاضي عن مثل هذه المنصات في بعض الأحيان، فهي تكمل جهود محو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن الأفراد من اكتساب رؤى عملية حول إنشاء التطبيقات ونشرها في بيئة رقمية سريعة التطور.

ومن خلال اتحاد OpenAI و Common Sense Media ، فإن ما يتم تصوره هو مجتمع مجهز بالذكاء الاصطناعي - يتمتع بالمعرفة واليقظة والاستعداد للمستقبل الرقمي. ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في نسيج الحياة اليومية، فإن هذا التآزر بين المبدعين في مجال التكنولوجيا وأصحاب الرؤى التعليمية يثبت أهميته في الدخول في عصر تكنولوجي مسؤول وشامل.