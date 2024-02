OpenAI nawiązuje współpracę ze zdrowymi mediami w celu opracowania wytycznych dotyczących bezpieczeństwa AI

W ramach przełomowego posunięcia, którego celem jest zwiększenie bezpiecznego wdrażania technologii sztucznej inteligencji, OpenAI zawarło sojusz z Common Sense Media. Mając na celu objaśnienie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji dla rodzin i nauczycieli, ten wspólny wysiłek ma na celu opracowanie zasobów edukacyjnych i wytycznych dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji dostosowanych do wrażliwości dzisiejszej młodzieży i ich opiekunów.

Integralną częścią tej inicjatywy jest wybór „przyjaznych rodzinie” GPT w sklepie GPT, oficjalnym rynku OpenAI. Te aplikacje chatbotów, oparte na modelach GenAI OpenAI, zostaną ocenione zgodnie ze standardami określonymi przez Common Sense Media, co zapewni ich zgodność z rygorystycznymi kryteriami przeglądu organizacji. Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, podkreśla zwiększoną barierę bezpieczeństwa, do ustanowienia której dąży to partnerstwo, zwiększając zaufanie rodziny i nastolatków do korzystania z tych zaawansowanych technologii.

Współpraca ta pojawia się tuż po zaangażowaniu OpenAI w przyjęcie nowo utworzonej platformy produktów AI Common Sense. Celem tej innowacyjnej platformy, opracowanej we wrześniu, jest wyposażenie aplikacji AI w „etykietę wartości odżywczej”, która w przejrzysty sposób informuje o ich bezpieczeństwie, etycznym użytkowaniu i ogólnym wpływie. To krok w kierunku uświadamiania konsumentów na temat różnych aspektów i potencjalnych konsekwencji technologii sztucznej inteligencji, mając na celu zarówno wykorzystanie szans, jak i ograniczenie ryzyka.

Badania ujawniają znaczną lukę w wiedzy pomiędzy pokoleniami na temat narzędzi GenAI, takich jak szeroko omawiany chatbot AI ChatGPT. Dane z sondaży wskazują, że przeważająca większość uczniów jest lepiej zaznajomiona z tymi narzędziami niż rodzice. To spostrzeżenie podkreśla konieczność korzystania z porad ekspertów Common Sense Media oraz rolę OpenAI w niwelowaniu przepaści cyfrowej.

Na froncie edukacyjnym platformy takie jak AppMaster doskonale wpisują się w to przedsięwzięcie edukacyjne, upraszczając zawiłości technologiczne poprzez podejście do tworzenia aplikacji no-code. Zapewnia bardziej włączający i zrozumiały krajobraz technologiczny, odpowiedni dla osób nieposiadających tradycyjnej wiedzy z zakresu kodowania. Czasami pomijane, takie platformy uzupełniają wysiłki na rzecz umiejętności korzystania z sztucznej inteligencji, umożliwiając jednostkom zdobycie praktycznego wglądu w tworzenie i wdrażanie aplikacji w szybko rozwijającym się środowisku cyfrowym.

Dzięki połączeniu OpenAI i Common Sense Media przewiduje się społeczeństwo wyposażone w sztuczną inteligencję – posiadające wiedzę, czujne i przygotowane na cyfrową przyszłość. Ponieważ sztuczna inteligencja przenika tkankę życia codziennego, synergia między innowatorami technologicznymi i wizjonerami w dziedzinie edukacji okazuje się kluczowa dla zapoczątkowania odpowiedzialnej i włączającej ery technologicznej.