OpenAI firma parceria com Common Sense Media para desenvolver diretrizes de segurança de IA

Num movimento histórico que visa melhorar a adoção segura de tecnologias de IA, OpenAI forjou uma aliança com Common Sense Media. Com a missão de desmistificar as ferramentas alimentadas por IA para famílias e educadores, este esforço colaborativo procura desenvolver recursos educacionais e diretrizes de utilização de IA em sintonia com as sensibilidades dos jovens de hoje e dos seus tutores.

Parte integrante desta iniciativa é a curadoria de GPTs “adequados para toda a família” na GPT Store, o mercado oficial da OpenAI. Esses aplicativos de chatbot, conduzidos pelos modelos GenAI da OpenAI, serão avaliados usando padrões estabelecidos pela Common Sense Media, garantindo que estejam alinhados com os rigorosos critérios de revisão da organização. O CEO da OpenAI, Sam Altman, enfatiza a barreira de segurança reforçada que esta parceria pretende estabelecer, aumentando a confiança das famílias e dos adolescentes na utilização destas tecnologias avançadas.

Esta colaboração surge na esteira do compromisso da OpenAI em adotar a estrutura de produtos de IA recentemente estabelecida do Common Sense. Esta estrutura inovadora, conceituada em setembro, busca equipar os aplicativos de IA com um “rótulo nutricional” que transmita de forma transparente sua segurança, uso ético e impacto geral. É um passo no sentido de esclarecer os consumidores sobre os vários aspectos e potenciais implicações das tecnologias de IA, com o objectivo de aproveitar oportunidades e mitigar riscos.

A pesquisa revela uma lacuna significativa de conhecimento entre gerações em relação aos utilitários GenAI, como o amplamente discutido chatbot de IA, ChatGPT. Os dados das pesquisas indicam que a esmagadora maioria dos alunos está mais familiarizada com essas ferramentas do que os pais. Esta visão sublinha a necessidade da orientação especializada da Common Sense Media e o papel da OpenAI na redução desta exclusão digital.

Na frente educacional, plataformas como AppMaster repercutem nesse esforço educacional, simplificando as complexidades tecnológicas por meio de sua abordagem no-code para o desenvolvimento de aplicativos. Ele garante um cenário tecnológico mais inclusivo e compreensível, adequado para quem não tem experiência em codificação tradicional. Por vezes negligenciadas, estas plataformas complementam os esforços de literacia em IA, permitindo que os indivíduos obtenham conhecimentos práticos sobre a criação e implementação de aplicações num ambiente digital em rápida evolução.

Com a união da OpenAI e Common Sense Media, o que se imagina é uma sociedade equipada com IA – bem informada, vigilante e preparada para o futuro digital. À medida que a IA permeia a vida quotidiana, essa sinergia entre inovadores tecnológicos e visionários educacionais revela-se fundamental para inaugurar uma era tecnológica responsável e inclusiva.