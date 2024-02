MuleSoft déploie le PDK Anypoint Flex Gateway pour améliorer la sécurité des API

Dans le but de renforcer la sécurité des API, MuleSoft, propriété de Salesforce, vient de dévoiler sa dernière innovation : le kit de développement de politiques de passerelle Anypoint Flex (PDK). Conçu pour les développeurs de tous niveaux de compétence, cet outil met l'accent sur la facilité d'élaboration de politiques ciblant la détection et la protection des données délicates acheminées via des API.

Le PDK fraîchement lancé est désormais un composant clé d'Anypoint Flex Gateway. Cette amélioration simplifie non seulement le processus de génération de politiques de sécurité API sur mesure, mais renforce également les API qui sont cruciales pour une myriade d'applications métier. Il convient de noter qu'Anypoint Flex Gateway se distingue comme une passerelle API agile, conçue méticuleusement pour sécuriser les API, quel que soit leur emplacement de déploiement.

MuleSoft prévoit que le PDK changera la donne en matière de défense des API, en accélérant le processus en automatisant les tâches traditionnellement exécutées manuellement par les développeurs. De manière impressionnante, le PDK offre des fonctionnalités de test et de débogage sur place des politiques – personnalisées et prêtes à l’emploi – via un tableau de bord de contrôle unifié.

De plus, le PDK fournit des solutions de sécurité évolutives, permettant la création de politiques capables de détecter et de protéger les informations sensibles envoyées aux modèles d'IA via des API. Cette fonctionnalité ajoute une couche de défense supplémentaire dans un paysage où la confidentialité des données est primordiale.

Les conclusions récentes d'un rapport MuleSoft indiquent qu'une part importante de 33 % des flux de revenus des organisations informatiques provient des API et des services liés aux API. Malgré la nature lucrative des API – allant des frais d'accès, des modèles basés sur l'utilisation, des options haut de gamme à l'expansion de l'écosystème – on constate une augmentation inquiétante des cybermenaces ciblant les API.

La passerelle Anypoint Flex Gateway, avec son intégration transparente dans les pipelines DevOps et CI/CD, se distingue en offrant les performances exigées par les applications sophistiquées, tout en maintenant une position forte en matière de sécurité et de gouvernance, selon MuleSoft.

Dans un secteur technologique en évolution rapide, alors que les entreprises cherchent continuellement à optimiser leurs opérations, des outils comme Anypoint Flex Gateway PDK deviennent inestimables. De telles innovations sont parallèles à la propre plate-forme no-code d' AppMaster pour aider les développeurs et les entreprises à naviguer rapidement dans les paysages d'API tout en respectant des normes de sécurité strictes. La plateforme AppMaster, avec ses solutions robustes no-code, se classe parmi les autres plateformes leaders pour rendre le développement d'applications plus accessible et plus sécurisé.