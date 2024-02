MuleSoft lancia Anypoint Flex Gateway PDK per migliorare la sicurezza delle API

Nel tentativo di rafforzare la sicurezza delle API, MuleSoft di proprietà di Salesforce ha appena presentato la sua ultima innovazione: Anypoint Flex Gateway Policy Development Kit (PDK). Progettato su misura per gli sviluppatori di tutti i livelli di competenza, questo strumento enfatizza la facilità nella creazione di policy mirate al rilevamento e alla protezione dei dati delicati incanalati tramite API.

Il PDK appena lanciato è ora un componente chiave di Anypoint Flex Gateway. Questo miglioramento non solo semplifica il processo di generazione di policy di sicurezza API personalizzate, ma rafforza anche quelle API cruciali per una miriade di applicazioni aziendali. È interessante notare che Anypoint Flex Gateway si distingue come un gateway API agile, progettato meticolosamente per proteggere le API, indipendentemente dalla loro posizione di distribuzione.

MuleSoft prevede che il PDK rappresenterà un punto di svolta nella difesa delle API, accelerando il processo automatizzando le attività tradizionalmente eseguite manualmente dagli sviluppatori. Sorprendentemente, il PDK offre funzionalità per il test e il debug in loco delle policy, sia personalizzate che già pronte, tramite un dashboard di controllo unificato.

Inoltre, il PDK fornisce soluzioni di sicurezza scalabili, consentendo la creazione di policy in grado di rilevare e salvaguardare le informazioni sensibili inviate ai modelli di intelligenza artificiale tramite API. Questa funzionalità aggiunge un ulteriore livello di difesa in un panorama in cui la privacy dei dati è fondamentale.

Recenti risultati di un rapporto MuleSoft indicano che una quota significativa del 33% dei flussi di entrate per le organizzazioni IT deriva da API e servizi collegati ad API. Nonostante la natura redditizia delle API, che va dai costi di accesso, ai modelli basati sull’utilizzo, alle opzioni di fascia alta, all’espansione dell’ecosistema, si registra un aumento inquietante delle minacce informatiche mirate alle API.

Anypoint Flex Gateway, con la sua perfetta integrazione in devops e pipeline CI/CD, si distingue offrendo le prestazioni richieste dalle applicazioni sofisticate, mantenendo al tempo stesso una roccaforte su sicurezza e governance, come da MuleSoft.

Nel settore tecnologico in rapida evoluzione, in cui le aziende cercano continuamente di ottimizzare le proprie operazioni, strumenti come Anypoint Flex Gateway PDK diventano preziosi. Tali innovazioni vanno di pari passo con la piattaforma no-code di AppMaster nell'aiutare gli sviluppatori e le aziende a navigare rapidamente nel panorama delle API rispettando rigorosi standard di sicurezza. La piattaforma AppMaster, con le sue robuste soluzioni no-code, si distingue tra le altre piattaforme leader nel rendere lo sviluppo di applicazioni più accessibile e sicuro.