MuleSoft, API Güvenliğini Artırmak İçin Anypoint Flex Gateway PDK'yı Kullanıma Sunuyor

Salesforce sahibi olduğu MuleSoft, API güvenliğini güçlendirmeye yönelik bir hareketle en son yeniliğini açıkladı: Anypoint Flex Ağ Geçidi Politika Geliştirme Kiti (PDK). Tüm yeterlilik seviyelerindeki geliştiriciler için özel olarak tasarlanan bu araç, API'ler yoluyla aktarılan hassas verilerin tespit edilmesini ve korunmasını hedefleyen politikaların oluşturulmasındaki kolaylığı vurgular.

Yeni başlatılan PDK artık Anypoint Flex Gateway'in önemli bir bileşenidir. Bu geliştirme yalnızca özel API güvenlik politikaları oluşturma sürecini basitleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sayısız iş uygulaması için hayati önem taşıyan API'leri de güçlendiriyor. Anypoint Flex Gateway'in, dağıtım konumlarından bağımsız olarak API'lerin güvenliğini sağlamak için titizlikle tasarlanmış çevik bir API ağ geçidi olarak öne çıkması dikkat çekicidir.

MuleSoft geliştiriciler tarafından geleneksel olarak manuel olarak yürütülen görevleri otomatikleştirerek süreci hızlandırarak PDK'nın API savunmasında ezber bozacak bir rol üstleneceğini öngörüyor. Etkileyici bir şekilde, PDK, birleşik bir kontrol panosu aracılığıyla politikaların (özel ve hazır) test edilmesi ve yerinde hata ayıklanması için işlevler sunar.

Ayrıca PDK, API'ler aracılığıyla yapay zeka modellerine gönderilen hassas bilgileri tespit edip koruyabilen politikaların oluşturulmasına olanak tanıyan ölçeklenebilir güvenlik çözümleri sağlıyor. Bu özellik, veri gizliliğinin çok önemli olduğu bir ortamda ekstra bir savunma katmanı ekler.

MuleSoft raporundan elde edilen son bulgular, BT organizasyonları için gelir akışlarının %33'lük önemli bir diliminin API'lerden ve API'ye bağlı hizmetlerden elde edildiğini gösteriyor. Erişim ücretlerinden kullanıma dayalı modellere, üst düzey seçeneklerden ekosistem genişletmeye kadar uzanan API'lerin kazançlı doğasına rağmen, API hedefli siber tehditlerde rahatsız edici bir artış var.

Anypoint Flex Gateway, geliştiricilere ve CI/CD hatlarına kusursuz entegrasyonuyla, MuleSoft göre güvenlik ve yönetişim konusunda güçlü bir yer tutarken, gelişmiş uygulamaların talep ettiği performansı sunarak öne çıkıyor.

Hızla gelişen teknoloji endüstrisinde, işletmeler sürekli olarak operasyonlarını optimize etmeye çalışırken, Anypoint Flex Gateway PDK gibi araçlar paha biçilemez hale geliyor. Bu tür yenilikler, AppMaster'ın kendi no-code platformuna paralel olarak geliştiricilerin ve kuruluşların katı güvenlik standartlarını korurken API ortamlarında hızlı bir şekilde gezinmelerine yardımcı oluyor. AppMaster platformu, güçlü no-code çözümleriyle uygulama geliştirmeyi daha erişilebilir ve güvenli hale getirme konusunda diğer önde gelen platformlar arasında yer alıyor.