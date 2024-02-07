تطرح MuleSoft برنامج Anypoint Flex Gateway PDK لتعزيز أمان واجهة برمجة التطبيقات

في خطوة لتعزيز أمان واجهة برمجة التطبيقات (API)، كشفت MuleSoft المملوكة لشركة Salesforce للتو عن أحدث ابتكاراتها - مجموعة تطوير سياسة Anypoint Flex Gateway (PDK). تم تصميم هذه الأداة خصيصًا للمطورين من جميع مستويات الكفاءة، وهي تؤكد على سهولة صياغة السياسات التي تستهدف اكتشاف وحماية البيانات الحساسة التي يتم توجيهها عبر واجهات برمجة التطبيقات.

يعد PDK الذي تم إطلاقه حديثًا الآن مكونًا رئيسيًا في Anypoint Flex Gateway. لا يعمل هذا التحسين على تبسيط عملية إنشاء سياسات أمان API مخصصة فحسب، بل يعمل أيضًا على تقوية واجهات برمجة التطبيقات التي تعتبر ضرورية لعدد لا يحصى من تطبيقات الأعمال. من الجدير بالذكر أن Anypoint Flex Gateway تميز نفسها باعتبارها بوابة API سريعة، مصممة بدقة لتأمين واجهات برمجة التطبيقات، بغض النظر عن موقع نشرها.

تتوقع MuleSoft أن يكون PDK مغيرًا لقواعد اللعبة في الدفاع عن واجهة برمجة التطبيقات (API)، حيث يعمل على تسريع العملية عن طريق أتمتة المهام التي يتم تنفيذها يدويًا بواسطة المطورين. ومن المثير للإعجاب أن PDK يوفر وظائف للاختبار والتصحيح الفوري للسياسات - المخصصة، وكذلك الجاهزة - عبر لوحة تحكم موحدة.

علاوة على ذلك، يوفر PDK حلولًا أمنية قابلة للتطوير، مما يتيح إنشاء سياسات يمكنها اكتشاف وحماية المعلومات الحساسة التي يتم إرسالها إلى نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال واجهات برمجة التطبيقات. تضيف هذه الميزة طبقة إضافية من الدفاع في مشهد تكون فيه خصوصية البيانات أمرًا بالغ الأهمية.

تشير النتائج الأخيرة من تقرير MuleSoft إلى أن نسبة كبيرة تبلغ 33% من تدفقات الإيرادات لمؤسسات تكنولوجيا المعلومات مستمدة من واجهات برمجة التطبيقات والخدمات المرتبطة بواجهة برمجة التطبيقات. على الرغم من الطبيعة المربحة لواجهات برمجة التطبيقات - بدءًا من رسوم الوصول، والنماذج القائمة على الاستخدام، والخيارات المتطورة، إلى توسيع النظام البيئي - هناك ارتفاع مقلق في التهديدات السيبرانية التي تستهدف واجهة برمجة التطبيقات.

تبرز Anypoint Flex Gateway، من خلال تكاملها السلس مع المطورين وخطوط أنابيب CI/CD، من خلال تقديم الأداء الذي تتطلبه التطبيقات المتطورة، مع الحفاظ على معقل الأمن والحوكمة، وفقًا لـ MuleSoft.

في صناعة التكنولوجيا سريعة التطور، حيث تسعى الشركات باستمرار إلى تحسين عملياتها، تصبح أدوات مثل Anypoint Flex Gateway PDK لا تقدر بثمن. توازي مثل هذه الابتكارات منصة AppMaster الخاصة no-code في مساعدة المطورين والمؤسسات على حد سواء على التنقل بسرعة بين واجهات برمجة التطبيقات (API) مع الحفاظ على معايير الأمان الصارمة. تقف منصة AppMaster ، بفضل حلولها القوية no-code ، بين المنصات الرائدة الأخرى في جعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة وأمانًا.