MuleSoft представляет Anypoint Flex Gateway PDK для повышения безопасности API

Стремясь повысить безопасность API, компания MuleSoft, принадлежащая Salesforce, только что представила свою последнюю инновацию — комплект разработки политик Anypoint Flex Gateway Policy (PDK). Этот инструмент, предназначенный для разработчиков всех уровней квалификации, подчеркивает простоту разработки политик, направленных на обнаружение и защиту конфиденциальных данных, передаваемых через API.

Недавно выпущенный PDK теперь является ключевым компонентом Anypoint Flex Gateway. Это усовершенствование не только упрощает процесс создания индивидуальных политик безопасности API, но и усиливает те API, которые имеют решающее значение для множества бизнес-приложений. Примечательно, что Anypoint Flex Gateway отличается гибким API-шлюзом, тщательно разработанным для защиты API, независимо от места их развертывания.

MuleSoft ожидает, что PDK изменит правила игры в защите API, ускорив этот процесс за счет автоматизации задач, традиционно выполняемых разработчиками вручную. Впечатляет то, что PDK предлагает функциональные возможности для тестирования и оперативной отладки политик — как индивидуальных, так и готовых — через единую панель управления.

Более того, PDK предоставляет масштабируемые решения безопасности, позволяющие создавать политики, которые могут обнаруживать и защищать конфиденциальную информацию, отправляемую в модели ИИ через API. Эта функция добавляет дополнительный уровень защиты в условиях, когда конфиденциальность данных имеет первостепенное значение.

Недавние результаты отчета MuleSoft показывают, что значительная часть потоков доходов ИТ-организаций (33%) приходится на API и сервисы, связанные с API. Несмотря на прибыльный характер API — от платы за доступ, моделей, основанных на использовании, высококлассных опций до расширения экосистемы — наблюдается тревожный рост киберугроз, нацеленных на API.

Anypoint Flex Gateway с его бесшовной интеграцией в DevOps и конвейеры CI/CD выделяется тем, что обеспечивает производительность, необходимую сложным приложениям, сохраняя при этом высокий уровень безопасности и управления, согласно MuleSoft.

В быстро развивающейся технологической отрасли, когда компании постоянно стремятся оптимизировать свою деятельность, такие инструменты, как Anypoint Flex Gateway PDK, становятся неоценимыми. Такие инновации параллельны собственной платформе AppMaster no-code, помогая разработчикам и предприятиям быстро ориентироваться в ландшафте API, соблюдая при этом строгие стандарты безопасности. Платформа AppMaster с ее надежными решениями no-code выделяется среди других ведущих платформ, делая разработку приложений более доступной и безопасной.