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MuleSoft представляет Anypoint Flex Gateway PDK для повышения безопасности API

07, фев. 2024
MuleSoft представляет Anypoint Flex Gateway PDK для повышения безопасности API

Стремясь повысить безопасность API, компания MuleSoft, принадлежащая Salesforce, только что представила свою последнюю инновацию — комплект разработки политик Anypoint Flex Gateway Policy (PDK). Этот инструмент, предназначенный для разработчиков всех уровней квалификации, подчеркивает простоту разработки политик, направленных на обнаружение и защиту конфиденциальных данных, передаваемых через API.

Недавно выпущенный PDK теперь является ключевым компонентом Anypoint Flex Gateway. Это усовершенствование не только упрощает процесс создания индивидуальных политик безопасности API, но и усиливает те API, которые имеют решающее значение для множества бизнес-приложений. Примечательно, что Anypoint Flex Gateway отличается гибким API-шлюзом, тщательно разработанным для защиты API, независимо от места их развертывания.

MuleSoft ожидает, что PDK изменит правила игры в защите API, ускорив этот процесс за счет автоматизации задач, традиционно выполняемых разработчиками вручную. Впечатляет то, что PDK предлагает функциональные возможности для тестирования и оперативной отладки политик — как индивидуальных, так и готовых — через единую панель управления.

Более того, PDK предоставляет масштабируемые решения безопасности, позволяющие создавать политики, которые могут обнаруживать и защищать конфиденциальную информацию, отправляемую в модели ИИ через API. Эта функция добавляет дополнительный уровень защиты в условиях, когда конфиденциальность данных имеет первостепенное значение.

Недавние результаты отчета MuleSoft показывают, что значительная часть потоков доходов ИТ-организаций (33%) приходится на API и сервисы, связанные с API. Несмотря на прибыльный характер API — от платы за доступ, моделей, основанных на использовании, высококлассных опций до расширения экосистемы — наблюдается тревожный рост киберугроз, нацеленных на API.

Anypoint Flex Gateway с его бесшовной интеграцией в DevOps и конвейеры CI/CD выделяется тем, что обеспечивает производительность, необходимую сложным приложениям, сохраняя при этом высокий уровень безопасности и управления, согласно MuleSoft.

В быстро развивающейся технологической отрасли, когда компании постоянно стремятся оптимизировать свою деятельность, такие инструменты, как Anypoint Flex Gateway PDK, становятся неоценимыми. Такие инновации параллельны собственной платформе AppMaster no-code, помогая разработчикам и предприятиям быстро ориентироваться в ландшафте API, соблюдая при этом строгие стандарты безопасности. Платформа AppMaster с ее надежными решениями no-code выделяется среди других ведущих платформ, делая разработку приложений более доступной и безопасной.

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