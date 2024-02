MuleSoft führt Anypoint Flex Gateway PDK ein, um die API-Sicherheit zu verbessern

Um die API-Sicherheit zu verbessern, hat das zu Salesforce gehörende Unternehmen MuleSoft gerade seine neueste Innovation vorgestellt – das Anypoint Flex Gateway Policy Development Kit (PDK). Dieses Tool ist auf Entwickler aller Erfahrungsstufen zugeschnitten und legt Wert auf die einfache Erstellung von Richtlinien zur Erkennung und zum Schutz sensibler Daten, die über APIs übertragen werden.

Das frisch eingeführte PDK ist jetzt eine Schlüsselkomponente des Anypoint Flex Gateway. Diese Verbesserung vereinfacht nicht nur den Prozess der Erstellung maßgeschneiderter API-Sicherheitsrichtlinien, sondern stärkt auch die APIs, die für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen von entscheidender Bedeutung sind. Bemerkenswert ist, dass sich das Anypoint Flex Gateway als agiles API-Gateway auszeichnet, das sorgfältig darauf ausgelegt ist, APIs unabhängig von ihrem Einsatzort zu sichern.

MuleSoft geht davon aus, dass das PDK die API-Verteidigung grundlegend verändern wird, da es den Prozess durch die Automatisierung von Aufgaben beschleunigt, die traditionell von Entwicklern manuell ausgeführt werden. Beeindruckend ist, dass das PDK über ein einheitliches Steuerungs-Dashboard Funktionen zum Testen und sofortigen Debuggen von Richtlinien – sowohl benutzerdefinierten als auch vorgefertigten – bietet.

Darüber hinaus bietet das PDK skalierbare Sicherheitslösungen, die die Erstellung von Richtlinien ermöglichen, die sensible Informationen erkennen und schützen können, die über APIs an KI-Modelle gesendet werden. Diese Funktion fügt eine zusätzliche Verteidigungsebene in einer Umgebung hinzu, in der der Datenschutz an erster Stelle steht.

Aktuelle Ergebnisse eines MuleSoft Berichts zeigen, dass ein erheblicher Anteil von 33 % der Einnahmequellen für IT-Organisationen aus APIs und API-gebundenen Diensten stammt. Trotz der lukrativen Natur von APIs – von Zugangsgebühren über nutzungsbasierte Modelle, High-End-Optionen bis hin zur Erweiterung des Ökosystems – gibt es einen beunruhigenden Anstieg API-zielgerichteter Cyberbedrohungen.

Das Anypoint Flex Gateway mit seiner nahtlosen Integration in DevOps- und CI/CD-Pipelines zeichnet sich dadurch aus, dass es die Leistung anspruchsvoller Anwendungen liefert und gleichzeitig Sicherheit und Governance gewährleistet, so MuleSoft.

In der sich schnell entwickelnden Technologiebranche, in der Unternehmen ständig danach streben, ihre Abläufe zu optimieren, werden Tools wie das Anypoint Flex Gateway PDK von unschätzbarem Wert.