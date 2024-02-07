MuleSoft 推出 Anypoint Flex Gateway PDK 以增强 API 安全性

为了增强 API 安全性， Salesforce旗下的MuleSoft刚刚推出了其最新创新产品——Anypoint Flex 网关策略开发套件 (PDK)。该工具专为各种熟练程度的开发人员量身定制，强调轻松制定针对通过 API 传输的敏感数据的检测和保护的策略。

新推出的 PDK 现在是 Anypoint Flex Gateway 的关键组件。此增强功能不仅简化了生成定制 API 安全策略的过程，而且还强化了对大量业务应用程序至关重要的 API。值得注意的是，Anypoint Flex Gateway 是一款灵活的 API 网关，经过精心设计，可确保 API 的安全，无论其部署位置如何。

MuleSoft预计 PDK 将成为 API 防御领域的游戏规则改变者，通过自动化传统上由开发人员手动执行的任务来加快这一过程。令人印象深刻的是，PDK 通过统一的控制仪表板提供了测试和现场调试策略的功能（定制的和现成的）。

此外，PDK 提供可扩展的安全解决方案，支持创建可检测和保护通过 API 发送到 AI 模型的敏感信息的策略。此功能在数据隐私至关重要的环境中增加了额外的防御层。

MuleSoft报告的最新发现表明，IT 组织 33% 的收入流来自 API 和 API 绑定服务。尽管 API 利润丰厚——从访问费用、基于使用的模型、高端选项到生态系统扩展——但针对 API 的网络威胁却在不断增加，令人不安。

根据MuleSoft ，Anypoint Flex Gateway 能够无缝集成到 devops 和 CI/CD 管道中，能够满足复杂应用程序的性能需求，同时保持安全性和治理方面的优势。

在快速发展的科技行业中，随着企业不断寻求优化其运营，Anypoint Flex Gateway PDK 等工具变得非常宝贵。这些创新与AppMaster自己的no-code平台并行，可帮助开发人员和企业等快速驾驭 API 环境，同时维护严格的安全标准。 AppMaster平台凭借其强大的no-code解决方案，在使应用程序开发更易于访问和安全方面跻身于其他领先平台之列。