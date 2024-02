MuleSoft introduceert Anypoint Flex Gateway PDK om de API-beveiliging te verbeteren

In een poging om de API-beveiliging te versterken heeft MuleSoft, eigendom van Salesforce, zojuist zijn nieuwste innovatie onthuld: de Anypoint Flex Gateway Policy Development Kit (PDK). Deze tool is op maat gemaakt voor ontwikkelaars van alle vaardigheidsniveaus en legt de nadruk op het gemak bij het opstellen van beleid dat gericht is op de detectie en bescherming van gevoelige gegevens die via API's worden gesluisd.

De pas gelanceerde PDK is nu een belangrijk onderdeel van de Anypoint Flex Gateway. Deze verbetering vereenvoudigt niet alleen het proces van het genereren van op maat gemaakt API-beveiligingsbeleid, maar versterkt ook de API's die cruciaal zijn voor een groot aantal zakelijke toepassingen. Opmerkelijk is dat de Anypoint Flex Gateway zich onderscheidt als een flexibele API-gateway, die zorgvuldig is ontworpen om API's te beveiligen, ongeacht hun inzetlocatie.

MuleSoft verwacht dat de PDK een game-changer zal zijn op het gebied van API-verdediging, door het proces te versnellen door taken te automatiseren die traditioneel handmatig door ontwikkelaars worden uitgevoerd. Het is indrukwekkend dat de PDK functionaliteiten biedt voor het testen en ter plekke debuggen van beleid – zowel op maat als kant-en-klaar – via een uniform controledashboard.

Bovendien biedt de PDK schaalbare beveiligingsoplossingen, waardoor beleid kan worden gecreëerd dat gevoelige informatie kan detecteren en beveiligen die via API's naar AI-modellen wordt verzonden. Deze functie voegt een extra verdedigingslaag toe in een landschap waar gegevensprivacy voorop staat.

Recente bevindingen uit een MuleSoft rapport geven aan dat een aanzienlijk deel van de inkomstenstromen van IT-organisaties voor 33% afkomstig is van API's en API-gebonden diensten. Ondanks de lucratieve aard van API's – variërend van toegangsprijzen, op gebruik gebaseerde modellen, hoogwaardige opties tot uitbreiding van het ecosysteem – is er een verontrustende toename van op API's gerichte cyberbedreigingen.

De Anypoint Flex Gateway, met zijn naadloze integratie in devops- en CI/CD-pijplijnen, onderscheidt zich door het leveren van de prestaties die geavanceerde applicaties vereisen, terwijl hij tegelijkertijd een sterke positie behoudt op het gebied van beveiliging en governance, volgens MuleSoft.

In de snel evoluerende technologie-industrie, waarin bedrijven voortdurend proberen hun activiteiten te optimaliseren, worden tools zoals de Anypoint Flex Gateway PDK van onschatbare waarde. Dergelijke innovaties lopen parallel met AppMaster 's eigen no-code platform en helpen zowel ontwikkelaars als ondernemingen om snel door API-landschappen te navigeren en tegelijkertijd strenge beveiligingsnormen te handhaven. Het AppMaster platform, met zijn robuuste no-code oplossingen, staat naast andere toonaangevende platforms in het toegankelijker en veiliger maken van applicatieontwikkeling.