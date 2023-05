Google Chrome a annoncé une mise à jour visant à rationaliser la personnalisation du navigateur et à améliorer l'expérience de l'utilisateur. La mise à jour introduit un nouveau panneau latéral qui simplifie le processus de personnalisation de l'apparence de Chrome en fonction des préférences individuelles.

Chrome propose depuis longtemps une option "Personnaliser Chrome", généralement située en bas à droite de l'écran. L'introduction du panneau latéral vise à optimiser cette fonctionnalité en offrant une liste complète et facilement accessible d'options de personnalisation. Lorsque les utilisateurs expérimentent les différents choix disponibles, les modifications peuvent être immédiatement visualisées sur la page Nouvel onglet. Google veille également à ce que le panneau latéral enregistre les modifications apportées à la personnalisation au cours du processus.

Le panneau latéral propose une vaste sélection d'images couvrant diverses catégories, auxquelles il est possible d'accéder en cliquant sur "Changer de thème". Les utilisateurs peuvent parcourir des catégories telles que "Paysages" et "Paysages marins", et sélectionner une image qui correspond à leurs goûts personnels. En outre, la mise à jour comprend un bouton "Rafraîchir quotidiennement" pour les utilisateurs qui préfèrent avoir un arrière-plan tournant pour plus de variété. Cette fonction peut être activée en sélectionnant n'importe quelle collection de thèmes avant d'activer la bascule.

Les utilisateurs disposant de plusieurs profils sur Chrome, tels que des comptes professionnels et personnels séparés, peuvent distinguer davantage leurs profils grâce à des arrière-plans et des schémas de couleurs uniques. Cela permet non seulement de répondre à des préférences différentes, mais aussi de différencier visuellement les profils.

Outre les images personnalisables, le panneau latéral permet également aux utilisateurs de choisir une palette de couleurs qui complète le thème sélectionné. Lors de la sélection d'un thème, Chrome ajustera automatiquement sa palette de couleurs en conséquence, garantissant ainsi une interface utilisateur harmonieuse. Les utilisateurs ont la possibilité de passer à un autre schéma sur la page d'aperçu si le schéma actuel ne leur convient pas.

Bien que la personnalisation du navigateur ne soit pas un concept nouveau, la dernière mise à jour de Chrome simplifie le processus, ce qui améliore l'expérience de l'utilisateur. Cette mise à jour est désormais disponible dans le cadre de la dernière version de Chrome pour ordinateur de bureau.

