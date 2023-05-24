Google Chrome, tarayıcı özelleştirmesini kolaylaştırmayı ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bir güncelleme duyurdu. Güncelleme, Chrome'un görünümünü kişisel tercihlere göre kişiselleştirme sürecini basitleştiren yeni bir yan panel sunuyor.

Chrome uzun süredir, genellikle ekranın sağ alt kısmında bulunan bir "Chrome'u Özelleştir" seçeneği sunuyor. Yan panelin tanıtımı, kolay erişilebilir, kapsamlı bir özelleştirme seçenekleri listesi sunarak bu özelliği optimize etmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar mevcut çeşitli seçenekleri denedikçe, değişiklikler Yeni Sekme sayfasında hemen önizlenebilir. Google ayrıca işlem sırasında yan panelin özelleştirme düzenlemelerini kaydetmesini sağlar.

Yan panel, "Temayı değiştir" seçeneğine tıklayarak erişilebilen, çeşitli kategorilere yayılan geniş bir resim yelpazesi sunar. Kullanıcılar "Manzaralar" ve "Deniz Manzaraları" gibi kategoriler arasında gezinerek kişisel zevklerine hitap eden bir görsel seçebilirler. Ek olarak, güncelleme, daha fazla çeşitlilik için dönen bir arka plana sahip olmayı tercih eden kullanıcılar için bir "Günlük olarak yenile" geçişini içerir. Bu özellik, düğmeyi açmadan önce herhangi bir tema koleksiyonu seçilerek etkinleştirilebilir.

Ayrı iş ve kişisel hesaplar gibi Chrome'da birden çok profili olan kullanıcılar, benzersiz arka planlara ve renk şemalarına sahip profilleri daha da ayırt edebilir. Bu sadece farklı tercihlere hitap etmekle kalmaz, aynı zamanda profiller arasında kolay görsel ayrım sağlar.

Özelleştirilebilir görüntülerin yanı sıra yan panel, kullanıcıların seçtikleri temayı tamamlayan bir renk düzeni seçmesine de olanak tanır. Bir tema seçtikten sonra Chrome, uyumlu bir kullanıcı arayüzü sağlamak için renk düzenini buna göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Kullanıcılar, mevcut şema beğenilerine uymuyorsa, genel bakış sayfasında başka bir şemaya geçme seçeneğine sahiptir.

Tarayıcı özelleştirmesi yeni bir kavram olmasa da, Chrome'un en son güncellemesi süreci basitleştirerek sonuçta daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Bu güncelleme artık Chrome için en son masaüstü sürümünün bir parçası olarak sunuluyor.

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