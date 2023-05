Google Chrome ha annunciato un aggiornamento volto a semplificare la personalizzazione del browser e a migliorare l'esperienza dell'utente. L'aggiornamento introduce un nuovo pannello laterale che semplifica il processo di personalizzazione dell'aspetto di Chrome in base alle preferenze individuali.

Da tempo Chrome offre un'opzione "Personalizza Chrome", tipicamente situata in basso a destra dello schermo. L'introduzione del pannello laterale mira a ottimizzare questa funzione, offrendo un elenco completo e facilmente accessibile di opzioni di personalizzazione. Quando gli utenti sperimentano le varie scelte disponibili, le modifiche possono essere immediatamente visualizzate in anteprima nella pagina Nuova scheda. Google garantisce inoltre che il pannello laterale salvi le modifiche apportate alla personalizzazione durante il processo.

Il pannello laterale offre un'ampia selezione di immagini di varie categorie, a cui si può accedere facendo clic su "Cambia tema". Gli utenti possono sfogliare categorie come "Paesaggi" e "Paesaggi marini", selezionando un'immagine che risponda ai loro gusti personali. Inoltre, l'aggiornamento include una levetta "Aggiorna ogni giorno" per gli utenti che preferiscono avere uno sfondo rotante per una maggiore varietà. Questa funzione può essere attivata selezionando una qualsiasi raccolta di temi prima di attivare la levetta.

Gli utenti che hanno più profili su Chrome, ad esempio account personali e di lavoro separati, possono distinguere ulteriormente i profili con sfondi e schemi di colori unici. Questo non solo soddisfa le diverse preferenze, ma consente anche una facile differenziazione visiva tra i profili.

Oltre alle immagini personalizzabili, il pannello laterale consente agli utenti di scegliere una combinazione di colori che si integri con il tema selezionato. Una volta selezionato un tema, Chrome regolerà automaticamente la sua combinazione di colori di conseguenza, garantendo un'interfaccia utente armoniosa. Gli utenti hanno la possibilità di passare a un altro schema nella pagina di panoramica se quello attuale non è di loro gradimento.

Sebbene la personalizzazione del browser non sia un concetto nuovo, l'ultimo aggiornamento di Chrome semplifica il processo, migliorando l'esperienza dell'utente. L'aggiornamento è ora disponibile come parte dell'ultima versione desktop di Chrome.

