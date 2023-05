O Google Chrome anunciou uma actualização destinada a simplificar a personalização do navegador e a melhorar a experiência do utilizador. A actualização introduz um novo painel lateral, simplificando o processo de personalização do aspecto do Chrome de acordo com as preferências individuais.

Há muito que o Chrome disponibiliza uma opção "Personalizar o Chrome", normalmente localizada no canto inferior direito do ecrã. A introdução do painel lateral visa optimizar esta funcionalidade, oferecendo uma lista abrangente e facilmente acessível de opções de personalização. À medida que os utilizadores experimentam as várias opções disponíveis, as alterações podem ser imediatamente pré-visualizadas na página Novo separador. A Google também garante que o painel lateral guarda as edições de personalização durante o processo.

O painel lateral oferece uma vasta selecção de imagens que abrangem várias categorias, às quais se pode aceder clicando em "Alterar tema". Os utilizadores podem navegar através de categorias como "Paisagens" e "Paisagens marítimas", seleccionando uma imagem que agrade ao seu gosto pessoal. Além disso, a actualização inclui uma opção "Actualizar diariamente" para os utilizadores que preferem ter um fundo rotativo para maior variedade. Esta funcionalidade pode ser activada seleccionando qualquer colecção de temas antes de activar o botão de alternância.

Os utilizadores com vários perfis no Chrome, como contas pessoais e de trabalho separadas, podem distinguir ainda mais os perfis com fundos e esquemas de cores exclusivos. Isto não só responde a diferentes preferências, como também permite uma fácil diferenciação visual entre perfis.

Para além das imagens personalizáveis, o painel lateral também permite aos utilizadores escolher um esquema de cores que complemente o tema seleccionado. Ao seleccionar um tema, o Chrome ajusta automaticamente o esquema de cores em conformidade, garantindo uma interface de utilizador harmoniosa. Os utilizadores têm a opção de mudar para outro esquema na página de visão geral se o actual não for do seu agrado.

Embora a personalização do navegador não seja um conceito novo, a última actualização do Chrome simplifica o processo, resultando numa melhor experiência do utilizador. Esta actualização está agora disponível como parte da última versão para computador do Chrome.

