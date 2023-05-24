谷歌浏览器宣布了一项更新，旨在简化浏览器的定制，提高用户体验。该更新引入了一个新的侧板，简化了根据个人喜好对Chrome浏览器的外观进行个性化的过程。

长期以来，Chrome浏览器提供了一个 "自定义Chrome "选项，通常位于屏幕的右下方。侧板的引入旨在通过提供一个易于访问的、全面的定制选项列表来优化这一功能。当用户尝试各种可用的选择时，可以立即在新标签页上预览变化。谷歌还确保侧面板在这个过程中保存自定义编辑的内容。

侧板提供了广泛的图片选择，横跨各种类别，可以通过点击 "改变主题 "进入。用户可以浏览 "风景 "和 "海景 "等类别，选择吸引他们个人品味的图片。此外，该更新包括一个 "每日刷新 "的切换，供那些喜欢旋转背景以增加多样性的用户使用。这项功能可以通过在打开切换键之前选择任何主题集来激活。

在Chrome浏览器上有多个配置文件的用户，如分离的工作和个人账户，可以用独特的背景和色彩方案进一步区分配置文件。这不仅迎合了不同的偏好，而且还能在视觉上轻松区分档案。

除了可定制的图像外，侧板还允许用户选择与所选主题互补的色彩方案。选择一个主题后，Chrome浏览器将自动调整其相应的配色方案，确保一个和谐的用户界面。如果当前的方案不符合他们的喜好，用户可以选择在概览页面上切换到另一个方案。

虽然浏览器定制不是一个新概念，但Chrome的最新更新简化了这一过程，最终导致用户体验的改善。这一更新现在可以作为Chrome浏览器最新桌面版本的一部分。

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