أعلن Google Chrome عن تحديث يهدف إلى تبسيط تخصيص المتصفح وتحسين تجربة المستخدم. يقدم التحديث لوحة جانبية جديدة ، مما يبسط عملية تخصيص مظهر Chrome وفقًا للتفضيلات الفردية.

لطالما قدم Chrome خيار "تخصيص Chrome" ، والذي يقع عادةً في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة. تهدف مقدمة اللوحة الجانبية إلى تحسين هذه الميزة من خلال تقديم قائمة شاملة يسهل الوصول إليها من خيارات التخصيص. عندما يقوم المستخدمون بتجربة الخيارات المختلفة المتاحة ، يمكن معاينة التغييرات على الفور في صفحة "علامة تبويب جديدة". تضمن Google أيضًا أن تقوم اللوحة الجانبية بحفظ تعديلات التخصيص أثناء العملية.

تقدم اللوحة الجانبية مجموعة واسعة من الصور التي تغطي فئات مختلفة ، والتي يمكن الوصول إليها بالنقر فوق "تغيير المظهر". يمكن للمستخدمين تصفح فئات مثل "المناظر الطبيعية" و "المناظر البحرية" ، واختيار صورة تلائم ذوقهم الشخصي. بالإضافة إلى ذلك ، يشتمل التحديث على زر التبديل "التحديث يوميًا" للمستخدمين الذين يفضلون الحصول على خلفية دوارة لمزيد من التنوع. يمكن تنشيط هذه الميزة عن طريق تحديد أي مجموعة سمات قبل تشغيل التبديل.

يمكن للمستخدمين الذين لديهم ملفات شخصية متعددة على Chrome ، مثل حسابات العمل والحسابات الشخصية المنفصلة ، التمييز بشكل أكبر بين الملفات الشخصية ذات الخلفيات وأنظمة الألوان الفريدة. هذا لا يلبي التفضيلات المختلفة فحسب ، بل يتيح أيضًا التمييز البصري السهل بين الملفات الشخصية.

بصرف النظر عن الصور القابلة للتخصيص ، تتيح اللوحة الجانبية أيضًا للمستخدمين اختيار نظام ألوان يكمل المظهر المحدد لهم. عند اختيار سمة ، سيقوم Chrome تلقائيًا بضبط مخطط ألوانه وفقًا لذلك ، مما يضمن واجهة مستخدم متناغمة. يتوفر للمستخدمين خيار التبديل إلى مخطط آخر في صفحة النظرة العامة إذا كان النظام الحالي لا يناسبهم.

على الرغم من أن تخصيص المتصفح ليس مفهومًا جديدًا ، إلا أن تحديث Chrome الأخير يبسط العملية ، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تجربة المستخدم. هذا التحديث متاح الآن كجزء من أحدث إصدار لسطح المكتب لمتصفح Chrome.

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