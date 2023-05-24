Google Chrome объявил об обновлении, направленном на упрощение настройки браузера и улучшение пользовательского опыта. Обновление представляет новую боковую панель, упрощающую процесс персонализации внешнего вида Chrome в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

В Chrome уже давно существует опция "Настроить Chrome", обычно расположенная в правом нижнем углу экрана. Появление боковой панели призвано оптимизировать эту функцию, предлагая легкодоступный и полный список вариантов настройки. Пока пользователи экспериментируют с различными доступными вариантами, изменения можно сразу же просмотреть на странице "Новая вкладка". Google также гарантирует, что боковая панель сохраняет изменения в процессе настройки.

Боковая панель предлагает широкий выбор изображений различных категорий, доступ к которым можно получить, нажав на кнопку "Изменить тему". Пользователи могут просматривать такие категории, как "Пейзажи" и "Морские пейзажи", выбирая изображение, которое соответствует их личному вкусу. Кроме того, обновление включает функцию "Обновлять ежедневно" для тех пользователей, которые предпочитают иметь вращающийся фон для большего разнообразия. Эту функцию можно активировать, выбрав любую тематическую коллекцию перед включением переключателя.

Пользователи, имеющие несколько профилей в Chrome, например, разделенные рабочие и личные аккаунты, могут еще больше разграничить профили с помощью уникальных фонов и цветовых схем. Это не только отвечает различным предпочтениям, но и позволяет легко визуально различать профили.

Помимо настраиваемых изображений, боковая панель также позволяет пользователям выбрать цветовую схему, дополняющую выбранную тему. При выборе темы Chrome автоматически настраивает цветовую схему, обеспечивая гармоничный пользовательский интерфейс. Пользователи имеют возможность переключиться на другую схему на странице обзора, если текущая схема им не нравится.

Хотя настройка браузера не является новой концепцией, последнее обновление Chrome упрощает этот процесс, что в конечном итоге приводит к улучшению пользовательского опыта. Это обновление теперь доступно как часть последнего выпуска Chrome для настольных компьютеров.

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