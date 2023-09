Arrêt : Microsoft décide de retirer Visual Studio pour Mac

Microsoft a annoncé la fin du chemin pour son produit IDE (Integrated Development Environment), Visual Studio pour Mac. Le géant du logiciel a chaleureusement recommandé aux développeurs de la plate-forme MacOS de rechercher des substituts, notamment le kit de développement C# pour Visual Studio Code, entre autres extensions facilitant le développement .NET.

La décision a été alimentée par les critiques continues des utilisateurs et les tendances d’utilisation actuelles. Le 30 août, Microsoft a exprimé son intention de concentrer ses efforts sur l'amélioration de son IDE Visual Studio, rendu accessible via l'outil Dev Box de Microsoft sur Azure pour les développeurs sur tous les systèmes d'exploitation. Cela s'étend également au kit de développement C# pour Visual Studio Code compatible avec toutes les plateformes.

Après cette décision, le support technique pour la version Visual Studio pour Mac 17.6 sera disponible jusqu'au 31 août 2024. Microsoft a déclaré qu'il réorienterait ses ressources vers l'amélioration de Visual Studio et de Visual Studio Code afin de les rationaliser pour une utilisation croisée. expérience de création de logiciels de plateforme. Notamment, aucun nouveau framework, prise en charge de langage ou runtime ne doit être ajouté à Visual Studio pour Mac.

Au cours de l'année suivante, Microsoft s'est engagé à étendre les mises à jour cruciales, notamment en résolvant des corrections de bugs cruciaux, en répondant aux problèmes de sécurité et en mettant à jour pour s'adapter aux nouvelles plates-formes Apple.

La société poursuivra les mises à jour du temps d'exécution et de la charge de travail, permettant ainsi aux développeurs de persister dans la création d'applications sur les frameworks .NET 6, .NET 7 et Mono. Bien que Microsoft ne prenne pas officiellement en charge .NET 8, il a jeté les bases d'une prise en charge de base de .NET 8 dans Visual Studio pour Mac dans le but de créer et de déboguer des applications.

À compter du 31 août 2024, Visual Studio pour Mac sera uniquement accessible en tant qu'installation héritée via my.visualstudio.com pour les utilisateurs disposant d'abonnements Visual Studio. Le logiciel ne sera soumis à aucune autre maintenance ou mise à jour de service. Néanmoins, les utilisateurs disposant d’un contrat de support actif peuvent accéder à l’assistance technique jusqu’à fin août 2024.

