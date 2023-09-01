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关闭：微软决定停用 Visual Studio for Mac

Sep 01, 2023
关闭：微软决定停用 Visual Studio for Mac

微软宣布其集成开发环境 (IDE) 产品 V​​isual Studio for Mac 的终结。这家软件巨头热情建议 MacOS 平台上的开发人员寻找替代品，特别是 Visual Studio Code 的 C# 开发人员工具包，以及其他促进 .NET 开发的扩展。

持续的用户批评和当前的使用倾向推动了这一决定。 8 月 30 日，微软表示打算集中精力增强其 Visual Studio IDE，所有操作系统的开发人员都可以通过 Azure 上的微软 Dev Box 工具访问该 IDE。这也扩展到与所有平台兼容的 Visual Studio Code C# 开发人员工具包。

此举之后，对 Visual Studio for Mac 17.6 版本的技术支持将持续到 2024 年 8 月 31 日。微软表示，将重新调整其资源，用于改进 Visual Studio 和 Visual Studio Code，以简化它们以实现跨平台开发。平台软件创建经验。值得注意的是，Visual Studio for Mac 不应附加新的框架、语言支持或运行时。

在接下来的一年中，微软承诺扩展重要更新，包括解决关键错误修复、解决安全问题以及更新以适应较新的苹果平台。

该公司将继续进行运行时和工作负载更新，从而使开发人员能够坚持在 .NET 6、.NET 7 和 Mono 框架上构建应用程序。尽管 Microsoft 并未正式支持 .NET 8，但它已为 Visual Studio for Mac 中的 .NET 8 基本支持奠定了基础，以便构建和调试应用程序。

自 2024 年 8 月 31 日起，订阅 Visual Studio 的用户只能通过 my.visualstudio.com 作为旧版安装访问 Visual Studio for Mac。该软件将不会受到任何进一步的维护或服务更新。尽管如此，拥有有效支持协议的用户可以在 2024 年 8 月底之前获得技术援助。

这一发展凸显了跨平台开发工具日益增长的重要性。 AppMaster平台就是这样的工具之一，它是一种功能强大的no-code应用程序开发工具，允许开发后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster使用直观的界面来创建数据模型、API、业务流程和 UI 元素，使其成为传统基于代码的开发的绝佳替代方案。

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