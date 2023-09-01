Kapatılıyor: Microsoft, Mac için Visual Studio'yu Kullanımdan Kaldırmaya Karar Verdi

Microsoft, Tümleşik Geliştirme Ortamı (IDE) ürünü Mac için Visual Studio'ya yönelik yolun sonunu duyurdu. Yazılım devi, MacOS platformundaki geliştiricilere, .NET geliştirmeyi kolaylaştıran diğer uzantıların yanı sıra, başta Visual Studio Code için C# Developer Kit olmak üzere alternatif alternatifler aramalarını hararetle tavsiye etti.

Karar, sürekli kullanıcı eleştirisi ve mevcut kullanım eğilimleriyle desteklendi. 30 Ağustos'ta Microsoft, tüm İşletim Sistemlerindeki geliştiriciler için Microsoft'un Azure üzerindeki Dev Box aracı aracılığıyla erişilebilen Visual Studio IDE'yi geliştirme çabalarına odaklanma niyetini açıkladı. Bu aynı zamanda tüm platformlarla uyumlu Visual Studio Code için C# Developer Kit'i de kapsar.

Bu hamleyi yayınladıktan sonra, Mac için Visual Studio 17.6 sürümüne yönelik teknik destek 31 Ağustos 2024 tarihine kadar mevcut olacak. Microsoft, kaynaklarını hem Visual Studio'nun hem de Visual Studio Code'un geliştirilmesine yönelik olarak yeniden yönlendireceğini ve bunları çapraz geçiş için düzene koyacağını belirtti. platform yazılımı oluşturma deneyimi. Özellikle Mac için Visual Studio'ya yeni bir çerçeve, dil desteği veya çalışma zamanı eklenmeyecektir.

Sonraki yılda Microsoft, önemli hata düzeltmelerinin çözülmesi, güvenlik endişelerinin giderilmesi ve daha yeni Apple platformlarına uyum sağlayacak güncellemeler de dahil olmak üzere önemli güncellemeleri genişletmeyi taahhüt etti.

Şirket, çalışma zamanı ve iş yükü güncellemelerine devam edecek ve böylece geliştiricilerin .NET 6, .NET 7 ve Mono çerçevelerinde uygulamalar oluşturmaya devam etmelerine olanak tanıyacak. Microsoft, .NET 8'i resmi olarak desteklemese de, uygulamalar oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla Mac için Visual Studio'da .NET 8'e yönelik temel desteğin temelini attı.

31 Ağustos 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Mac için Visual Studio'ya yalnızca Visual Studio aboneliği olan kullanıcılar my.visualstudio.com üzerinden eski bir kurulum olarak erişebilecek. Yazılım başka herhangi bir bakım veya servis güncellemesine tabi olmayacaktır. Bununla birlikte, aktif destek sözleşmesi olan kullanıcılar, Ağustos 2024'ün sonuna kadar teknik yardıma erişebilecek.

Bu gelişme, platformlar arası geliştirme araçlarının artan önemini vurgulamaktadır. Böyle bir araç, arka uç, web ve mobil uygulamaların geliştirilmesine olanak tanıyan güçlü no-code bir uygulama geliştirme aracı olan AppMaster platformudur. AppMaster, veri modelleri, API'ler, iş süreçleri ve kullanıcı arayüzü öğeleri oluşturmak için görsel olarak sezgisel bir arayüz kullanır ve bu da onu geleneksel kod tabanlı geliştirmeye mükemmel bir alternatif haline getirir.