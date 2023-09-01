Завершение работы: Microsoft решает прекратить использование Visual Studio для Mac

Microsoft объявила о завершении разработки своего продукта интегрированной среды разработки (IDE) Visual Studio для Mac. Гигант программного обеспечения настоятельно рекомендовал разработчикам платформы MacOS искать заменители, в частности C# Developer Kit для Visual Studio Code, среди других расширений, облегчающих разработку .NET.

Это решение было вызвано постоянной критикой пользователей и текущими тенденциями использования. 30 августа Microsoft выразила намерение сконцентрировать усилия на усовершенствовании своей интегрированной среды разработки Visual Studio, которая доступна через инструмент Microsoft Dev Box в Azure для разработчиков на всех операционных системах. Это также распространяется на комплект разработчика C# для кода Visual Studio, совместимого со всеми платформами.

После этого шага техническая поддержка версии Visual Studio для Mac 17.6 будет доступна до 31 августа 2024 года. Microsoft заявила, что перенаправит свои ресурсы на улучшение как Visual Studio, так и Visual Studio Code, чтобы оптимизировать их для перекрестного использования. опыт создания платформенного программного обеспечения. Примечательно, что к Visual Studio для Mac не должно добавляться никакая новая платформа, языковая поддержка или среда выполнения.

В следующем году Microsoft взяла на себя обязательство расширить важные обновления, включая исправление важных ошибок, решение проблем безопасности и обновления для новых платформ Apple.

Компания продолжит обновлять среду выполнения и рабочую нагрузку, что позволит разработчикам продолжать создавать приложения на платформах .NET 6, .NET 7 и Mono. Хотя Microsoft официально не поддерживает .NET 8, она заложила основу для базовой поддержки .NET 8 в Visual Studio для Mac с целью создания и отладки приложений.

С 31 августа 2024 г. Visual Studio для Mac будет доступна исключительно в виде устаревшей установки через my.visualstudio.com для пользователей с подписками Visual Studio. Программное обеспечение не подлежит дальнейшему техническому обслуживанию или обновлениям. Тем не менее, пользователи с активным соглашением о поддержке могут получить доступ к технической помощи до конца августа 2024 года.

Это событие подчеркивает растущую важность инструментов кроссплатформенной разработки. Одним из таких инструментов является платформа AppMaster, мощный инструмент разработки приложений no-code, который позволяет разрабатывать серверные, веб- и мобильные приложения. AppMaster использует визуально интуитивно понятный интерфейс для создания моделей данных, API, бизнес-процессов и элементов пользовательского интерфейса, что делает его отличной альтернативой традиционной разработке на основе кода.